總統書展致詞風波 律師戳關鍵：邏輯這麼差，肯定不是好老師

總統賴清德3日出席2026台北國際書展，致詞時提及，與其擠進明星升學學校，不如碰到一個好老師，但是找老師不如找好的書，結果遭掐頭去尾成「找好老師不如找本好書」，全國教育產業總工會（全教產）為此發出聲明批評。對此，林智群律師說，名校有好老師，一般學校也是有好老師，有什麼問題？好老師只能陪你幾年，好書可以陪你一輩子。

總統賴清德出席2026台北國際書展（圖／總統府提供）

總統府發言人郭雅慧還原賴清德致詞逐字：「我個人是非常重視閱讀，我還記得我擔任台南市長的時候，很多家長都想要讓他的孩子擠進去明星的升學學校，然後想盡辦法要擠到出名的老師的班級上面去，我當然不同意這樣的事情。我跟台南市的校長、老師，跟家長講，要找一個好學校，擠進去一個好學校不如碰到一個好老師，可是好老師是可遇不可求，當然現在整個老師都有使命感，你也不一定要找那一位老師，但是找老師不如找好的書，所以我在台南市的時候有推廣閱讀計畫」。

郭雅慧指出，賴清德的原意是表達「好老師可遇不可求，不希望家長用盡全力擠明星學校，而是要培養孩子多閱讀」。與其將賴清德致詞斷章取義，只取一句話並刻意去除前後文進行政治攻擊，不如好好為書展這群有才華的作家們多多宣傳。

林智群律師則說，賴總統去書展買書，表示「與其為了好老師拼命考進名校，不如買本好書。」然後全國教育產業總工會就跑出來嗆總統。

林智群律師指出，好書比好老師重要，有說好老師不重要嗎？會跳出來抗議的，邏輯這麼差，肯定不是好老師。況且名校有好老師，一般學校也是有好老師，有什麼問題？好老師只能陪你幾年，好書可以陪你一輩子。

