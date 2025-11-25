總統期勉加速打造台灣之盾 讓戰力更具嚇阻效益

賴清德總統今天(25日)上午主持今年12月份將官晉任授階典禮，總統表示，國軍近年陸續籌獲M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」。總統期勉在裝備更新的同時，國軍幹部更要精進戰術戰法，讓整體戰力更具嚇阻效益。

賴清德總統25日上午在總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下，主持今年12月份將官晉任授階典禮。

總統致詞時首先恭喜國防部人次室次長侯嘉倫、總統府侍衛長陳宏詩、陸軍六軍團副指揮官尹昌榮、陸軍花東防衛指揮部指揮官黃超政等4位少將晉任中將，並肯定他們在「聯兵旅戰術對抗操演」、「戍衛元首安全」、「武器裝備籌獲」、以及「友盟國家軍事交流合作專案」等任務充分展現高階將領的專業與格局，表現傑出。

總統接著也恭喜陸軍上校葉雲五、楊俊陵、陳家揚、蒙恩、胡雅中、黃耀霆、張博彥，以及空軍上校李有恒、簡朝興等9人晉任少將，肯定他們在戰備整備、基地訓測、國防工程規劃、醫療精進，或是政戰心輔、後勤整補、法制推展等任務都全力以赴，達到精進作戰效能、強化國防力量的目標。

總統強調，近年來，國軍陸續籌獲各式先進裝備，加速打造「台灣之盾」，他期勉在裝備更新的同時，國軍也要精進戰術戰法，改善資通電作業環境與設備，讓整體戰力更具機動性、彈性與嚇阻效益。總統說：『(原音)國軍陸續籌獲 M1A2T戰車、「海馬士遠程多管火箭系統」等先進裝備，未來也將引進各型偵蒐與無人載具等新興戰力，並且建構分層防禦與有效攔截的防空體系，加速打造「台灣之盾」，讓我們的防衛更具深度與韌性。』

總統也表示，面對敵方以不斷變化的手段進行灰色地帶侵擾，他期許將領們能帶領幹部研析敵情、創新戰術思維，結合台灣特殊地理條件，打造國軍更現代化、可恃且有效的防衛力量，確保國家安全與人民的福祉。