總統未出席彈劾案審查！黃國昌稱「迴避違憲責任」：沒擔當躲卓榮泰背後

記者詹宜庭／台北報導

立法院全院委員會處理彈劾總統賴清德案，黃國昌說明提案意旨。（圖／翻攝畫面）

立法院今（21日）召開全院委員會處理總統賴清德彈劾案。提案領銜人、民眾黨團總召黃國昌說明提案意旨時表示，總統賴清德是民主國家所選出的總統，「你不是專制獨裁體制所出現的皇帝」。賴清德拒絕公布法律，甚至毫無擔當躲在行政院長卓榮泰背後，用卓榮泰不副署當藉口，試圖迴避自己不公布法律的違憲責任，這樣的伎倆與手法，全台灣人民看得非常清楚。

黃國昌表示，當台灣面對一個毀紀、破壞台灣民主憲政體制的獨裁總統，依照憲法行使彈劾權，就是立法院責無旁貸的責任。從中華民國創立以來，歷經過非常多苦難與風波，但從沒看到任何一位現任總統，竟然連憲法最基本責任都不願遵守。在權力分立制衡之下，對於國會三讀通過法律依法公布，這是總統無法推卸的憲法義務。

黃國昌提到，中華民國憲法第72條寫非常清楚，當立法院三讀通過法律後，除非依覆議程序否決，否則沒有一個總統有這樣的憲法權力，竟然可以選擇不公布法律，這無非是讓總統否決代議政治、民主政治。總統賴清德2024年就賦予自己如此權力，這次賴清德選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過法律的總統，在中華民國憲政史上將留下永遠無法抹去的污漬。

黃國昌指出，國會所通過的法律不是任何立委要自肥，而是攸關中央跟地方財政收支劃分要更公平，讓地方政府有錢做建設、有足夠資源來照顧各縣市民眾各方需求，這也是民進黨在野時不斷倡議要修正的《財劃法》。但掌握權力的民進黨，不僅忘記了過去的理想、背棄承諾，甚至無限上綱到，將所有權力、資源、錢掌握在賴清德手上，只有賴清德說了算。

「賴清德是民主國家所選出的總統，你不是專制獨裁體制所出現的皇帝！」黃國昌說，任何人必須向民主憲政、民意謙卑，人民才是國家主人，這件事賴清德忘記了，所以有必要藉由這次彈劾程序再提醒賴清德總統，面對中華民國憲法沒有至高無上權力。賴清德拒絕公布法律，甚至毫無擔當躲在卓榮泰背後，用卓榮泰不副署當藉口，試圖迴避自己不公布法律的違憲責任，這樣的伎倆與手法，全台灣人民看得非常清楚。

