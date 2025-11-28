總統核定李世強接副部長升上將 唐華轉任校長明升暗降恐成「斷點」

總統賴清德近日已經核定，中科院長李世強（左）將接任國防部副部長並晉升上將。（圖片來源／中科院）

政軍界人士證實，總統賴清德近日已核定，中科院長李世強將接任國防部副部長並晉升升上將。這項人事是循「張冠群模式」破格任用，並飄出「蔡規賴不隨」味道，同時海軍司令唐華轉任國防大學校長，可能成國造潛艦海鯤號延宕交艦等政治責任的第二個「斷點」。

深入觀察這場海軍上將三巨頭人事大戲，除了李世強之外，還有昨日發布的唐華，與接任海軍司令並晉升上將的蔣正國的人事令，其中，又以李世強具三大特殊之處。

首先，在李世強人事背後，展現出賴清德與前總統蔡英文「蔡規賴不隨」的政治意味，因為在蔡英文時期，當時中科院長張冠群因獲命快速擴張中科院能量，協助打造「國防自主」推手，成為復興黃金時期。

張冠群因而首度破格任用，由中科院長空降至副部長，並且晉升為上將。軍事專家稱，但是賴清德同樣破格任用李世強，卻與蔡英文走的是相反的極端之路。

蔡規賴不隨兩極發展路線，副部長與國防大學校長分大小

因為李世強在上任後，加速推動將中科院無人機能量釋商，與擴大對美新創軍工產業對接合作，其中，又有多家重要美商屬於「川友友」，可說展現出對美合作極大善意。

專家指出，中科院也由原本1.1萬人，急速萎縮至約7千多人，研發量能調整回到早期「三彈一機」的路線，路線不能說錯，但是如何維持國防自主能量，還有待後續觀察。

海軍司令唐華在敏感時刻將轉任國防大學校長，專家認為，可能成為海鯤號延宕交艦等政治責任的第二個「斷點」。（圖片來源／軍聞社）

其次，從軍中人事經管來看，副部長大於國防大學校長，校長又大於軍種司令，如果單獨調動沒有問題，但是問題出在：副部長與校長一起調整，就會有出現客觀性的比較。

因為，海官75年班的唐華為現役上將，與77年班、現役中將的李世強相比，更應該去接副部長，並由李世強去接副司令、司令，歷練軍事指揮職，或去接任校長才對。

海鯤號海測與人令同步精密操作，黨政高層：應只能做訓練艦

結果卻是相反，唐華去接比副部長還小的國防大學校長，李世強反而破格將接任更高職位的副部長，況且，由海軍編列預算並督導海鯤號，主合約商還是中科院，熟悉軍中生態的人士直言，這讓「明升暗降」的唐華情何以堪。

提及中科院是主合約商的海鯤號，即為第三大特殊之處。海鯤號昨日進行第四次港測，軍方卻同步發布總統核定唐華和蔣正國的人事令，專家強調，這是製造「斷點」的精密操作。

專家為何會這樣說？先來看海鯤號在國人高度期盼下，原定在11月交艦，卻在7月3日第三次海測後回港，直至4個月又24天後，才於昨日進行第四次海測，不但原定交艦時程跳票，今年內亦無法完成。

綜合黨政高層與內部現況評估各方訊息，傳出海鯤號在完成後，應僅能做為訓練艦之用。（圖片來源／台船）

同時，綜合黨政高層與內部訊息，傳出海鯤號即便在完成後，可能也無法下潛逾50公尺，應僅能做為訓練艦之用。

AI回水密沒做好下潛會內爆，如衍生政治責任有兩個「斷點」

此外，海鯤號還有一個未解之謎，即在回港的4個多月時間，是因為建造團隊傳出在出港後有滲水問題有待解決，軍方則是堅稱只有「水密」問題。

海軍在10月13日發布新聞指出，7月至9月回乾塢檢整項目，包括「艦體工程水密檢驗」。

國防部在20日的立法院報告指出有「水密驗證」項目。國防部長顧立雄昨日也提及第四次海測有「全艦水密」等測試。

不過，海軍退將則反問，如果水密沒做好不就是會有滲水問題？經詢問Google AI回覆，潛艦水密沒做好在下潛後，會產生開口處水密失效，海水衝入與瞬間「內爆」的災難性後果。

戰略學者研判稱，在海鯤號「收尾」之際，不讓唐華弄完，反而現在就去接「冷衙門」的校長，可能後續收尾不易，不見得能完全達到當初所設定的作戰標準。

他認為，海鯤號交艦跳票，性能可能未達原本設定標準，一定會衍生出政治責任問題，以此來看，前國安會諮委黃曙光的去職，可以說是第一個「斷點」，而唐華恐會成為第二個「斷點」。

