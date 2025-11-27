總統核定海軍司令由蔣正國升任 唐華調國防大學校長

總統核定海軍司令由蔣正國升任。（圖／國防部提供）

國防部今天（27日）晚間發布新聞稿，指奉總統賴清德核定，國軍上將階職務調整，國防大學校長由海軍司令唐華上將調任；海軍司令由參謀本部副總長蔣正國中將調任，同時晉任海軍二級上將。

由於國防大學校長劉志斌上將12月1日屆齡退伍，因此才有此次的上將人事異動，國防部表示，參謀本部副總長蔣正國中將係海軍官校77年班、戰院95年班，曾任海軍官校校長、後次室次長、海軍司令部參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務，學、經歷完整。任現職期間，指導軍事戰略與戰備整備等重大工作，著有貢獻，特拔擢調任海軍司令，俾藉其豐富經驗，銜續推動各項建軍備戰工作。

國防部指出，前述調任案，均以2025年12月1日生效。



