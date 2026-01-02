總統核定 陳建仁接任中研院第13任院長

賴清德總統今天(2日)核定，由院士陳建仁接任第13任院長。中研院表示，新任院長陳建仁為中研院基因體研究中心特聘研究員，研究專長為流行病學、人類遺傳學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量的標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著。

陳建仁畢業於台灣大學動物學系，為美國約翰霍普金斯大學流行病學博士。曾任教於台灣大學公共衛生學院，並曾擔任公共衛生研究所所長、流行病學研究所創所所長及公共衛生學院院長；2006年起至中研院，為基因體研究中任特聘研究員，並於2011年至2015年間，出任中研院副院長，協助推動院務發展與跨領域研究。

廣告 廣告

中研院表示，除了學術研究，新任院長陳建仁也長期投入國家公共事務與科技行政工作，曾擔任行政院國家科學委員主任委員，及行政院衛生署署長，參與推動我國科技政策、建置與優化公共衛生制度與防疫體系。在國家服務方面，於2016年至2020年擔任中華民國副總統，協助國家推動重要政策，並於2023年至2024年間出任行政院院長，致力穩定施政、推動科技創新與公共治理。

中研院表示，依照「中央研究院院長遴選辦法」相關規定組成獨立運作的院長遴選委員會，進行遴選事宜。其後於2025年12月13日第25屆評議會第5次會議，依法選出排序前3名的院長候選人，呈請總統遴選；新任院長於2026年1月2日獲總統任命。