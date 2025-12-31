新年開始的美國首府華盛頓，比起往年的節慶氣氛，更多了一種肅殺與不安。剛落成的白宮巨型宴會廳在金碧輝煌中聳立，背後卻是遭夷為平地的東廂歷史遺跡。這座斥資巨萬的建築不只是空間的擴張，更像是一個具象化的政治圖騰，宣示著個人意志對體制傳統的全面勝利。在此同時，美國剛經歷了歷史上持續最久的政府停擺，讓數千萬家庭陷入斷炊危機，這種極致的奢華與極致的荒涼並存，正是當前帝王式領導風格下最鮮明的寫照。

我們正在見證一種權力的濫用，領導者不再試圖與體制磨合，而是致力於摧毀阻礙。從對拉美海域未經授權的軍事行動，到動用國民兵進入城市執法，行政權力的觸角已經延伸到了憲政設計的灰色地帶。當總統將公權力視為私人利劍，對政治對手發動司法追訴，甚至公開威脅媒體與學術機構時，民主體制原本強調的相互制衡已經搖搖欲墜。這種將民意授權誤解為絕對統治權的傾向，讓領袖逐漸演變成凌駕於法律之上的主宰者。

視線轉回台灣，這種權力擴張的陰影似乎也跨越了大洋。行政體系在面對國會通過的法律時，選擇了一種前所未見的消極抵制。當政府以捍衛憲政為名，實則不公布、不執行立法機關的決定時，這種對程序正義的蔑視，與大洋彼岸那種架空國會、行政命令治國的邏輯，呈現出高度的對稱性。雖然兩地的制度背景不同，但領袖們對於權力邊界的衝撞卻是一致的。他們都習慣將自己塑造成唯一的正義代表，進而否定所有反對聲音的正當性。

這種領導風格最核心的特徵，在於將個人魅力與國家意志強行掛鉤。當領袖相信只有自己能拯救國家時，所有對權力的約束都會被視為絆腳石。國家治理並非單純的企業管理，更不是領袖的個人表演秀，一旦決策過程失去了多元討論與專業把關，留下的往往只有塵土與混亂，以及因政策反覆而受苦的平民百姓。

即便強勢如川普，在地方議會的選區重劃攻防中也開始踢到鐵板，基層黨員對總統意志的盲目追隨正出現裂痕。這反映出極端極化的社會中，制度的自癒能力依然在運作。當領袖的民調跌至新低，且選舉結果顯示反對勢力在地方基層遍地開花時，那種不可一世的帝王幻象便開始崩解。

社會的抵抗力有時來自最意想不到的地方，雖然大眾媒體遭到噤聲，數百萬民眾卻能透過自發性的集會與遊行，高喊國王不存在。這種來自民間的生命力，正是對抗權力僭越最強大的武器。民主政治的真諦不在於選出一個強大的人去統治，而在於確保權力必須制衡。我們不需要一個無所不能的英雄，需要的是一個守本分的管理者。

當權力不再受約束，法律就變成了領袖的工具書，而非保障人民的屏障。台灣與美國雖然身處不同的政治困境，但共同的課題是如何讓脫軌的權力回到框架內。這不只是針對某位特定領導人的評價，而是對一整個世代民主韌性的終極考驗。

在2025年，我們看到的教訓是清楚的，權力或許能一時能讓總統為所欲為，但它無法永久凍結政治責任。當最後的煙火散去，責任必須追究，並全力留下那個能讓不同聲音並存、讓權力有所畏懼的民主體制。（作者為台北商業大學前校長）