總統賴清德今（16號）上午到台中出席活動，眼看總預算及國防特別條例至今依舊卡在立法院，賴總統當面向陪同出席的盧秀燕市長喊話，拜託她發揮影響力、盡速讓藍黨團支持預算，話鋒一轉更強調，要享受別國提供好處，卻沒善盡責任這是不行的，身為印太國家一分子的台灣，應該共同承防禦擔任。





總統為總預算及國防預算 當盧秀燕面喊「盼發揮影響力」

總統賴清德1/16到台中國際會展中心參加百工百業博覽會 趁機喊話台中市長盧秀燕發揮影響力讓藍黨團支持預算（圖／民視新聞）

總統賴清德到臺中國際會展中心，出席百工百業博覽會，陪同的台中市長盧秀燕，台上致詞藉機喊窮，還不忘跟中央討錢。

台中市長盧秀燕：「台中國際會展中心花88億，沒有中央補助款，原來我沒有跟賴總統咬耳朵。」

總統賴清德：「過去我們沒有緣分在一起參與，我們希望未來能夠共襄盛舉，修正一下土地是國防部給的啦，那我也希望秀燕能夠發揮影響力，讓地方政府也好或者是，中央的立法院黨團也好，都能夠支持中央政府總預算盡速付委，中央政府政府總預算，沒有付委就沒有辦法，然後國防特別預算，能夠盡速交付審議。」





總統為總預算及國防預算 當盧秀燕面喊「盼發揮影響力」

1.25兆國防特別條例仍在立法院卡關中 至今尚未付委（圖／民視新聞）









賴總統當面喊話，反要盧秀燕勸勸黨內同志，趕快讓卡關的總預算及1.25兆國防特別條例付委。適逢台美關稅談判結果出爐，總統從關稅談到"美國安全戰略報告"，內容提到美日韓菲律賓等國，應共同承防禦擔任，因此台灣編列國防特別預算，也是善盡區域份子維護穩定和平的責任。

總統賴清德：「要共同分擔，我們不可能自外於國際社會，享受別國提供的好處，而我們沒有善盡自己的責任，這是不行的特別跟盧市長做個說明。」

立委（民）陳培瑜（2025）：「繼續擋啦繼續擋啦，手舉高一點啊跟中國表態啊。」

政治評論員余莓莓：「去年8月美國就看著，藍白在那邊阻擋，有意思要跟黃國昌溝通，但黃國昌當時不敢去啦，為什麼你知道嗎，一溝通完請問一下他還能擋嗎，就要付委啦，付委請問下怎麼跟中國交代，也不敢得罪中國啦，自提我強烈反對我要自提版本，自提預算，欸這也是說給老共爽的啦，我還是沒有破壞藍白合嘛。」





總統為總預算及國防預算 當盧秀燕面喊「盼發揮影響力」

藍白聯手擋國防預算 現在更傳出民眾黨想自提版本（圖／民視新聞）









國防題美方給了台階，黃國昌卻執意自提版本。賴總統聲聲喚，不知在關稅談判後，能不能動搖在野意志，讓國防和總預算能有新進展。

原文出處：總統為總預算及國防預算 當盧秀燕面喊「盼發揮影響力」

