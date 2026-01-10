總統為總預算批在野「為德不卒」 王鴻薇狠嗆：無作為才是缺德

國民黨立委王鴻薇。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 115年中央政府總預算案持續遭藍白兩黨封殺，據傳，國民黨有意放行部分民生預算，而總統賴清德今（10）日批評此舉是「為德不卒」。對此，國民黨立委王鴻薇回應指出，在野黨正積極尋求讓民生相關預算先行付委審查，以推動包括TPASS及婚育補助等政策，但賴清德仍持續指責在野黨，令人無法理解。

王鴻薇表示，目前在野黨努力的方向，是希望讓民生預算能夠優先付委審查，解決TPASS或婚育補助等攸關民眾生活的預算，讓相關政策得以實施；但賴清德總統卻仍持續批評在野黨「為德不卒」。

王鴻薇進一步質疑，賴清德對於中央政府總預算的實際作為為何？「除了每天照三餐罵在野黨之外，請問賴總統，你的努力是什麼？」

她直言，賴清德是否曾主動努力與立法院在野黨協調，尋求讓總預算順利通過，或只是持續進行政治性操作、對在野黨加以指責。

王鴻薇最後反嗆，賴清德指責在野黨「為德不卒」，但若總統對預算僵局「完全無作為」，那才是真正的問題所在，並直言「你完全無作為，不就是缺德了嗎？」

