總統產業關懷之旅與紡織業座談 以行動支持中小企業

台美關稅談判底定後，賴清德總統啟動「產業關懷之旅」，今天(5日)赴彰化與紡織產業座談。總統表示，政府除了科技產業，對中小微企業的支持也是不遺餘力，除了編列專案預算、成立產業競爭力輔導團，未來行政院也研擬成立工作小組，協助各產業解決各項困難。總統呼籲產業界盡量使用政府的資源，政府的目的只有一個，就是希望產業馬上發財。

賴清德總統5日赴彰化參訪聚隆纖維公司芳苑廠，並與紡織產業座談。總統致詞時首先表示，台美關稅談判結果底定後，他與行政院長卓榮泰便馬不停蹄地進行產業界的關懷之旅，希望進一步聽取業界的心聲。

總統表示，台灣的中小微企業總共有160多萬家，提供900多萬個工作機會，占台灣整體就業機會的8成，若中小企業能穩健發展，台灣經濟就可以立於不敗之地，社會也可以穩定，所以政府一定會正視且支持中小微企業面臨的困難，並協助他們克服難關。

總統談及，紡織產業年產值有新台幣3,431億元，每年外銷金額有67.4億美元，提供13萬2,300個就業機會，對台灣整體經濟發展、社會穩定非常重要，但也不諱言紡織產業面臨許多挑戰，其中包含關稅、中國低價紗線、碳排管理、高價市場的競爭，如今關稅問題已經底定，台灣拉平與日本、韓國及周邊競爭國家平等的地位，進入公平賽道，接下來政府也會協助產業持續發展，用行動支持中小微企業。

總統表示，行政院先前除了編列930億元專案預算，從人才培育、金融支持、穩定就業及拓展國際通路，協助受關稅影響的企業，其中中小微企業受影響照顧金額就高達460億元。此外，行政院也製作了一本小冊子，集結經濟部、產業界及地方民代的意見，經濟部也特別成立產業競爭力輔導團，他呼籲產業界盡量使用政府的資源。總統說：『(原音)我剛才講的430億元裡面我們有做個小冊子，若有需要不要客氣，盡量多用政府的資源，協助你們解決問題，政府的目的只有一個，就是希望你們馬上發財。』

總統也指出，他正與經濟部長討論，未來要分別針對各個產業進行檢討，行政院也擬定成立工作小組，提供產業更多協助，他進行「產業關懷」的目的就是要讓大家知道，政府除了支持科技產業，對中小微企業的支持也是不遺餘力，他期望政府能與民間共同攜手合作，讓台灣經濟越來越好。