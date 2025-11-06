總統當街遭「襲胸強吻」！震驚畫面曝光 隨扈滑手機嚇到急忙推開

墨西哥總統薛恩鮑姆當街被性騷猥褻。（翻攝自網路）

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）作風親民，不時會公開和民眾互動，然而墨西哥的治安混亂已經不是新聞，就連薛恩鮑姆自己也成了受害者。4日她在墨西哥城街頭和民眾交談，突然有一名疑似喝醉酒的男子，從後方伸手要抱住她，不僅觸碰到她的胸部，甚至還試圖親吻她。一旁的隨扈原本還在滑手機，見到這一幕急忙出手，將男子推開。

根據網路流傳的畫面，薛恩鮑姆4日要從墨西哥城的國家宮走到教育部，短短的5分鐘路程，她在街頭和民眾互動對話，竟有一名陌生酒醉男子突然從後方伸出右手、繞過她的肩膀到胸前，手疑似出碰到她的胸部，將臉貼上她的脖子、作勢要親吻，這時另一隻手也抬起，準備環抱薛恩鮑姆。

薛恩鮑姆正在和民眾對話，表情從容想撥開男子的手，這是畫面旁變有一個本來在滑手機的男隨扈，看到總統要被環抱了，趕緊伸出拿著手機的手，將男子和總統分開。

墨西哥總統薛恩鮑姆當街被性騷猥褻。（翻攝自網路）

總統當街被侵犯 提告喊話重視女性權益

畫面曝光掀起熱議，尤其有市長在亡靈節期間在廣場上當街遭槍擊殺害。總統在大街上和民眾交流竟能被如此近距離侵犯，讓人質疑維安出現漏洞。

薛恩鮑姆事後在記者會上公開表示，那天短短5分鐘的路程，成為現在墨西哥女性每天面臨的困境的縮影，她呼籲各界重視此事，審查相關法律保護女性，也強調女性的個人空間不能被侵犯。薛恩鮑姆更表態，她將針對此事提起訴訟，「如果連總統都遭受到這樣的對待，那我們國家的年輕女性會面臨怎樣的命運？」

薛恩鮑姆表示將會報案，呼籲各界重視女性的個人空間權益。（翻攝自墨西哥政府直播）

