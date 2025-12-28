總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰

總統賴清德與國民黨立委謝衣鳳。（圖／TVBS）

彰化縣長選舉情勢明朗，民進黨將於31日正式提名立委陳素月參選，而國民黨則尚未確定人選。總統賴清德於28日在彰化參香時，除大力支持陳素月外，更感謝其他3位參與民進黨初選的候選人展現風度，願意團結支持勝出者。同時，賴清德也公開祝福國民黨立委謝衣鳳能順利出線，而謝衣鳳鬆口表示願意挑戰2026年彰化縣長選舉，並整合黨內競爭者的聲音。

總統賴清德與國民黨立委謝衣鳳。（圖／TVBS）

賴清德總統在彰化參香活動中，明確表達對陳素月的支持，他公開表示希望陳素月能接棒王惠美縣長的工作。在31日民進黨正式提名前，總統此番言論展現出對陳素月的全力拉抬。賴清德也特別讚揚參與民進黨初選的其他三位候選人展現風度，宣布支持民進黨提名的候選人。他還特別提到邱建富表現良好，強調團結不只是口號。

總統賴清德支持立委陳素月參選彰化縣長。（圖／TVBS）

值得注意的是，民進黨初選有四名候選人參與，最終由陳素月在民調中勝出。然而，候選人之一的邱建富曾質疑民調結果，甚至揚言不排除脫黨參選。但在總統到訪前一晚，邱建富透過臉書改口表示相信民調，願意團結向前。民進黨秘書長徐國勇在活動中緊握陳素月與邱建富的手，似乎意在彌平初選後的裂痕，更安排四位候選人團結握手。邱建富在現場表示，民調公平公正公開透明，才能建立團結的基礎。立委黃秀芳也承諾全力協助陳素月打贏明年選戰。陳素月則呼籲大家團結一致，希望能在明年大選贏回彰化。

在另一場公務行程中，賴清德突然轉換角色，提到國民黨也要進行初選，並公開祝福謝衣鳳能順利出線。面對總統的點名，謝衣鳳雖然表情略顯尷尬，但仍表示願意挑戰成為2026年國民黨彰化縣長候選人，並整合黨內所有競爭者的聲音。此舉引發關注，因為謝衣鳳的弟弟謝典林目前擔任彰化議長，若謝衣鳳拚完縣長後又要爭取議長，將創下地方自治史首例，可能引發地方反彈聲浪。

