總統疾呼藍白審總預算！陳培瑜嘆「該做的做一做」：在野別把杯葛當政績

總統賴清德今（1）日在新年談話提及，「希望今年度的中央政府總預算儘速審議，讓福國利民的政策順利推動」。民進黨立院黨團書記長陳培瑜也表示，在野黨別再把杯葛當成政績，藍白不能只會擋，要反對請提出替代方案。她也直言，把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」。期待藍白立院黨團的「新年新氣象」。

陳培瑜表示，新的一年希望2025的立法院藍白黨團的「一直卡、一直拖、一直吵」的狀態，不要再一路延到2026。她指出，總統元旦談話重點很清楚——台灣要更安全、更繁榮，也要更照顧人民、讓社會更團結。而能不能做到，很大一塊就看立法院在預算和立法上的支持。國防跟全社會防衛韌性要不要推？國安法制要不要補起來？社會安全網、長照、育兒支持、青年居住壓力要不要做？「這些都不是抽象的大方向，這是每個家庭每天在煩惱的現實」。

陳培瑜也呼籲在野黨「別再把杯葛當成政績」。她指出，在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重；可是藍白不能只會「擋」。擋預算、擋法案、擋到最後，受傷的是人民的生活，是孩子的未來，是台灣的整體安全感。「要反對可以，但請提出替代方案；要質疑可以，但請用事實跟專業」。不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住；一邊喊「要和平」，一邊讓台灣的安全防線變的更脆弱。

陳培瑜說，新的一年，可以監督，但不要讓人民買單。把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」。期待藍白立院黨團的「新年新氣象」。

