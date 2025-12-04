總統登紐時專訪！ 賴清德：願助中國解決經濟問題、助美再工業化

總統賴清德今（4）日凌晨以視訊方式，參加美國《紐約時報》的年度政經論壇，賴清德在專訪中再次展現保衛國家的決心，重申「和平必須靠實力獲得」。面對北京可能對台採取行動，台灣雖然做好最壞打算，但也持續做好最佳準備。同時也向中國國家主席習近平喊話，指出中國在面臨內部經濟競爭之際，不應只考慮領土擴張，並表示台灣願意提供協助，共同解決經濟問題。

登上紐時年度論壇！ 賴清德：台灣做最好準備

總統賴清德登上《紐約時報》年度政經論壇，再次向世界展現保衛國家的決心。他表示，「和平無價，戰爭沒有贏家。我們對和平有理想，但不能夠有幻想，和平必須靠實力才能獲得。」

面對北京攻台時間的問題，賴清德重申我國原則，「做最壞的打算，做最好的準備。」並指出，新提出的1.25兆元國防特別預算，就是實現這一原則的關鍵。

賴受邀參與紐時年度論壇 官網稱「台灣總統」

賴清德以視訊方式接受《紐約時報》專訪，即便國防特別預算曾遭在野黨阻擋，他仍運用外交手段進行溝通，傳達我國投資國防的決心，絕不受任何因素動搖；論壇官網更以「台灣總統」稱呼賴清德。

論壇官網以「台灣總統」稱呼賴清德。圖／台視新聞

談到半導體發展，賴清德表示，台灣政府支持台積電及台灣的半導體產業前往美國、日本、歐洲，或任何公司認為需要的地方，以促進全球繁榮與進步。他指出，希望台灣能協助美國「再工業化」，並提到川普總統希望美國成為人工智慧的世界中心，台灣也樂意提供協助。

中GDP僅4%左右 賴：台灣樂助解決經濟問題

對於協助中國賴清德也不預設立場，他公開向習近平表示，非常希望中國國家主席在中國經濟內部競爭時，應該考慮的不是如何擴張領土，而是如何更好地照顧中國人民。「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。」

從兩岸國防再到經濟議題，賴清德堅定表達台灣立場，也向國際間釋出正確訊號。

台北／蔡昀彤、張元杰 責任編輯／蔡尚晉

