總統盃三對三籃球決賽凱道登場 賴總統：3任務推廣全民體育

凱道首度成為比賽球場！總統盃三對三籃球賽事歷經2個多月激戰，1號在總統府前舉行總決賽。總統賴清德作為比賽開球嘉賓，表示未來要把凱道從政治活動的廣場變成文化運動的空間，也強調運動部長李洋上任後，國家更將全力推行全民競技以及職業運動。

賴總統親自為比賽開球 宣示凱道空間解放

把球傳給隊友，從三分線投球，沒想到打到籃框，其他隊員再搶籃板、補籃得分，驚險瞬間讓人看得目不轉睛，第一屆總統盃三對三籃球總決賽首度在總統府正前方熱血開打。

廣告 廣告

賴清德投擲硬幣決定發球權。圖／台視新聞

總統賴清德擔任比賽開球儀式的嘉賓，他投擲硬幣決定發球權，為總決賽揭開序幕，賴清德也提及在凱道辦比賽的初衷，表示每一個運動選手都曾經在公園、校園打過球，但是在總統府前凱達格蘭大道的廣場上打球是歷史上的第一次，並表示希望未來凱達格蘭大道能夠由政治變成文化運動的領域。

邀李洋掌運動部 賴總統：3任務推廣全民體育

除了要解放凱達格蘭大道，總統賴清德也指出，特別邀請了兩面奧運金牌得主、國家英雄李洋擔任運動部長，上任後的三大任務包括推動全民運動、競技運動和職業運動，讓每一個人都理解運動可以成為一生的志業。

賴總統點出李洋擔任運動部長的3任務。圖／翻攝自Facebook@賴清德

歷經兩個多月激戰，晉級到總決賽的球隊們齊聚總統府前，爭奪獎金和榮耀，總統盃不只要落實全民運動的精神，更將總統府前的凱道變成全民共享的運動舞台。

台北／黃子庭、楊岳達 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

拳擊國手曾奪「總統盃金牌」 淪暴力討債集團成員！