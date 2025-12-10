總統盃全國中等學校拳賽 八斗高中勇奪1金2銅

八斗高中參加「114年總統盃全國中等學校拳擊錦標賽」，勇奪1金2銅佳績，該拳擊隊成立兩年來，成績斐然，令人刮目相看。（圖：教育處提供）

基隆市八斗高中日前參加「一一四年總統盃全國中等學校拳擊錦標」，勇奪一金二銅的亮眼成績。該校成立拳擊隊兩年以來，努力鏖戰各縣市市長盃、全國中等學校運動會，以及總統盃等指標性賽事，已累積四金十二銀十五銅的佳績，戰果輝煌，令人括目相看！

教育處副處長楊永芬和基隆市體育會拳擊委員會主委施偉政議員，九日前往八斗高中，和教練、選手們一同慶祝，並感謝學校及所有師生的辛勞，教育處同時頒發拳擊隊計8萬3000元獎勵金，以資鼓勵，並攜手社會企業捐贈移動式沙包訓練組，補強拳擊隊訓練設備，提升團隊競技能量，強化學校專項設備需求。

八斗高中校長許文璋非常感謝市府、拳擊委員會及企業的協助與支持。

許文璋校長說，近兩年來，該校拳擊隊積極參與各縣市市長盃、全國中等學校運動會，以及總統盃等指標性賽事，已累積四金十二銀十五銅的佳績。拳擊隊秦千惠教練也表示，團隊將會持續努力，期盼在一一五年全中運再創佳績。

八斗高中拳擊隊係配合市府推動校園運動而發展，高中部以體育班，國中部以社團方式培育基層選手，2023年成立以來，感謝市府去年補助學校購置移動式拳擊擂台，大幅提升訓練品質，同時，在秦千惠拳擊教練努力指導，選手全力以赴之下，實力持續穩定成長。

教育處指出，本市深耕基層體育，並優化校園運動培訓環境，一一四年度投入基層訓練站、運動團隊、訓練設施設備、各項參賽補助及獎勵金等多項資源，總補助金額已逾4,000萬元，協助各校建構完善的訓練環境與選手培育制度，充分展現市府對基層體育的重視與長期投入。

教育處副處長楊永芬表示，未來，將持續透過多元資源與政策支持強化校園運動發展，協助學生在安全完善的環境中接受訓練，提升基層選手培育品質。