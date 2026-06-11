總統盃全民運動賽事啟動 號召上凱道打藍球、跳街舞

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記者陳正雄／臺北報導

運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今（11）日正式啟動，並邀請首屆街舞大賽冠軍團隊「山丘街舞」擔任開場嘉賓，以精湛舞技展現世代傳承精神，為第2屆賽事揭開熱血序幕。

運動部長李洋表示，今年賽事充分展現「地方一起參與」的精神。從各地預賽到全國總決賽，這是一條把地方能量匯聚到國家舞臺的重要道路。每一個縣市、每一個社區、每一支隊伍，都是全民運動的重要推手。李洋也邀請全國民眾，「全民BATTLE 等你一起上場」。祝福所有參賽的朋友都能盡情享受比賽快樂，加入全民運動行列。

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延續首屆總統盃賽事所掀起的全民運動風潮，今年賽事規模再創新高，打造全臺具指標性的全民運動盛會。這屆街舞大賽首度橫跨北、中、南、東及離島金門，共辦理6場分區預賽；3x3籃球賽則將預賽版圖擴大至全臺22個縣市，讓各地熱愛運動的民眾都能就近參與、踴躍挑戰。

今年總決賽將於臺北凱達格蘭大道盛大舉行，預計號召數千名選手齊聚一堂，將街舞、籃球、城市景觀與文化能量緊密結合，打造大型戶外城市級運動嘉年華。街舞大賽暨3x3籃球賽總獎金合計高達590萬元，以實際行動支持選手勇敢逐夢，角逐總統盃最高榮耀。

為落實跨世代共融參與及實踐運動平權，在組別規劃上展現多項突破。街舞大賽除設有U12、U18及公開組外，並持續推動「樂齡共融組」，鼓勵55歲以上長者及身心障礙朋友投入街舞運動，打破街舞僅屬於年輕族群的既定印象；3x3籃球賽今年也特別增設40歲以上壯年組及帕拉輪椅籃球組，讓更多不同年齡、不同背景的民眾都能站上賽場，展現自我。

運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今日正式啟動。(運動部提供)

運動部主辦的「2026總統盃全民運動賽事－街舞大賽暨3x3籃球賽」今日正式啟動。(運動部提供)