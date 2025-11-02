總統盃籃球總決賽首登凱道 賴清德：象徵台灣迎向全民運動時代

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統1日出席「2025 總統盃全民運動賽事 3x3 籃球賽總決賽」開幕式。（圖／翻攝賴清德臉書）

「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽」開幕式1日在凱達格蘭大道舉行，賴清德晚間也在臉書表示，總統盃 3 對 3 籃球賽總決賽在凱道開打，為「總統盃全民運動賽事」揭開序幕，也象徵台灣迎向全民運動時代。他並表示，新成立的運動部，將持續推動全民運動，支持競技與職業運動，讓運動成為全民生活的一部分。讓我們一起努力，用運動提升健康，用體育壯大台灣。

賴清德1日傍晚出席「2025 總統盃全民運動賽事 3x3 籃球賽總決賽」開幕式，他今（２）日下午也將出席「2025 總統盃全民運動賽事 3x3 籃球賽總決賽」閉幕式，展現對比賽的重視。

廣告 廣告

賴清德昨晚在臉書表示，這週末的凱達格蘭大道，變成一座大型籃球場。大家都有在公園、校園、體育館打球的經驗，但是在總統府前打球，應該是第一次。

賴清德總統1日出席「2025 總統盃全民運動賽事 3x3 籃球賽總決賽」開幕式。（圖／翻攝賴清德臉書）

賴清德並表示，總統盃 3 對 3 籃球賽總決賽在凱道開打，為「總統盃全民運動賽事」揭開序幕，也象徵台灣迎向全民運竹時代。

賴清德回憶，他第一次踏上凱道，是建中時參加國慶排字。後來擔任國大代表、立委，也曾多次帶領群眾在這裡表達訴求。這些經驗讓我一直希望，凱道能舉辦更多元的活動，讓民眾更親近總統府，展現台灣多元而有活力的文化。

他說，這次的籃球賽，從八月開打到現在，吸引上千支球隊、數千名選手參與。參賽者的年齡從十幾歲，到六十幾歲都有，不只有職業球員，也有家長帶孩子來參加，展現真正的全民參與。

賴清德強調，新成立的運動部，將持續推動全民運動，支持競技與職業運動，讓運動成為全民生活的一部分。讓我們一起努力，用運動提升健康，用體育壯大台灣。

更多三立新聞網報導

防制非洲豬瘟管制中國電商被藍白批評 沈有忠：請告訴政府錯在哪裡！

黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑反問：難道要卑躬屈膝的講話？

推動加速淨零轉型！賴清德拚明年發布「2050年循環經濟路徑圖」

中配錢麗「鼓吹武統」遭取消戶籍 陸委會：留台原因未消失、目前訴願中

