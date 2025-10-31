總統盃籃球賽在凱道舉辦 賴清德：盼成為全民的文化廣場

台北市 / 林李翰 綜合報導

「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」於本周末11月1、2日登場，晉級隊伍連續兩天在總統府前凱達格蘭大道，爭取全國霸主榮耀。總統府發言人郭雅慧今（31）日受訪表示，總統賴清德認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。

總統府發言人郭雅慧今日上午受訪表示，選擇在凱達格蘭大道舉辦賽事，象徵這條見證台灣民主發展的重要大道，正注入越來越多新的公共意義。

賴總統認為，凱道過去多與政治活動連結，未來應該有更多非政治性活動在此舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府與國家象徵。今年10月，凱達格蘭大道率先舉辦總統盃3x3鬥牛賽，11月再舉辦「總統盃街舞大賽」，盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。

賴總統憶當年，學生時期就讀建中時首次踏上當時仍名為「介壽路」的凱道，參與國慶排字活動，後來擔任國大代表與立委，也多次帶領群眾在此發聲。

賴總統強調，希望這條大道能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。「凱達格蘭大道不只是歷史的一部分，更應該是人民生活的一部分」。期盼未來凱道能成為融合體育、音樂、街舞、藝術展演與文化市集的民主舞台，展現台灣多元、自由與活力的風貌。

