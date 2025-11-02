總統盃籃球賽首登凱道 賴總統：展現民主意義與價值

總統賴清德參加總統盃三對三籃球總決賽開幕式。（圖／東森新聞）





總統盃三對三籃球總決賽首度在凱道舉辦！總統賴清德參加開幕式，致詞特別強調，這樣展現了民主意義與價值，期待未來每個賽事，都有機會在凱道舉辦，讓全國民眾都能參與，讓凱道成為全民的文化廣場。

賽事主播：「哇蓋了一個超級火鍋。」

球員們拚盡全力在場上攻防，讓人看了熱血沸騰，第一屆總統盃三對三籃球賽，地點很特別就總統府前，賴總統更親自出席開幕以及閉幕儀式。

總統賴清德：「也許每一個運動選手，你們都曾經在公園打過籃球，在校園打過籃球，在體育場打過籃球，但是在總統府前面的，凱達格蘭大道的廣場上打球，這是歷史上的第一次，卓院長今天一身勁裝，我看下場打籃球，絕對沒有問題。」

被總統現場點名，坐在台下的行政院長卓榮泰，也用手勢比劃回應，示意來組隊啊沒在怕，府院一同規劃，在凱道變出一座街頭籃球場，別具意義。

總統賴清德：「為了從事民主運動，很多次來到總統府前面的廣場，我擔任總統之後，我認為總統府的廣場，應該由政治活動，改為文化體育的活動，讓這個廣場屬於每一個人民。」

總統賴清德本身也是體育迷，2025年先成立了運動部，展現對競技以及職業賽事的支持，羽球奧運金牌出身的運動部長李洋，趁著總統在場，提出這項要求。

運動部長李洋：「你們真的很強，因為我打過籃球，真的覺得很難，只有72支隊伍，能夠在這兩天到總統府前，解鎖打籃球的人生成就，希望下次換羽球在這邊比。」

首屆總統盃三對三籃球賽，一路有逾4000名選手投入，展現跨世代的魅力，也象徵著台灣迎向全民運動時代。