總統盃籃球3對3決賽冠軍出爐! 賴清德:明年要更盛大

政治中心／葉為襄、胡景順 台北報導

台灣第一屆2025總統盃3對3籃球賽總決賽在今天下午（2）完美落幕，公開女子組冠軍戰由北市大熊讚以18比14擊退勁敵，男子組強隊雲集，最後由臺中黑色閃電脫穎而出，總統賴清德和運動部長李洋，周末連兩天都參加，今天更為獲勝隊伍頒獎。

總決賽主持人：「不到10秒鐘時間，尹湘雲再次左手上籃得分。」上籃動作敏捷，北市大熊讚，有小跑車之稱的尹湘雲，火力全開，個人狂砍15分，台灣第一屆總統盃三對三籃球賽總決賽，周日登場，打得超火熱。總決賽主持人：「比賽時間到，比數18比14，我們恭喜北市大熊讚。」

總統盃籃球3對3總決賽冠軍出爐 賴清德：明年規模要更盛大

總統盃籃球3對3總決賽冠軍出爐 賴清德：明年規模要更盛大。（圖／民視新聞）

北市大熊讚公開女子組冠軍戰，寫下歷史性一刻，而得金牌的還有這支隊伍，公開男子組強隊雲集，台中黑色閃電，四強賽中就以22比16，力退奪冠大熱門、歐印行銷，奪冠的黑色閃電隊如其名，以高強度攻防節奏，壓制對手、脫穎而出，兩場冠軍戰，總統賴清德看得超投入。總統賴清德：「未來我們會推全民運動，競技運動還有職業運動，如果要推全民運動的話，我們不妨在總統府的廣場做一個示範，同時也讓總統府政治的領域，變回文化運動的場域。」

換上球鞋，穿休閒褲，總統有別於以往出席場合都穿著西裝，周末這兩天和運動部部長李洋一起觀賽，兩個人交頭接耳，也特地頒獎給總決賽冠軍隊，獲勝獎金一隊12萬元，總統賴清德和李洋，在場上不斷被選手要求合照，人氣超高。運動部部長李洋vs.活動主持人：「有沒有機會呢，可以看到你在籃球場上也熱血沸騰一下，呃我準備一下。」原本要把凱道化為街頭運動場，無奈天公不作美，但冠軍戰仍在雨天備案球場中順利進行，總統也答應選手們，要讓明年總統盃規模越辦越大，讓更多人能穿上球鞋，一起揮灑汗水。





