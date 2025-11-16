總統盃街舞大賽登場！賴清德、李洋凱道跳locking

總統賴清德、運動部長李洋出席第一屆總統盃街舞決賽。李政龍攝



賴清德總統今（16）日上午出席「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會時表示，將決賽地點特別訂在總統府前的凱達格蘭大道，象徵將過去追求民主的政治場域獻給全國人民、舉辦運動賽事，賴也向舞蹈老師學習locking動作，與舞者一同跳舞，氣氛歡樂。

「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽開場記者會，今天在凱道登場，運動部長李洋、中華奧會副主席蔡家福、文化總會秘書長李厚慶、立法委員吳沛憶、張雅琳等人出席。

廣告 廣告

賴清德致詞時，首先熱烈歡迎所有街舞舞者參與今年總統盃街舞大賽。並指出，街舞是一種自由的語言，只要有一個空間、一段旋律，舞者就能創作出一個屬於自己的宇宙。政府推廣街舞、鼓勵創作，因此舉辦總統盃街舞大賽，並將決賽地點特別訂在總統府前的凱達格蘭大道，象徵將過去追求民主的政治場域獻給全國人民、舉辦運動賽事。

賴清德表示，今年街舞大賽參賽者有U15的小朋友、U18的年輕人，以及社區媽媽和長輩，充分展現總統盃作為全民運動主場的精神，也號召「要比賽，就來總統盃比」。

賴清德也提到，第一屆賽事籌備作業比較辛苦，要肯定李洋及所有運動部同仁、文化總會、所有評審老師與參賽者的投入與支持；期盼活動一年比一年盛大，並祝每一位參賽選手都能拿出最佳表現，讓賽事更加精彩圓滿。

特別的是，賴清德、李洋與嘉賓當場學習locking舞蹈動作，賴清德經過舞蹈老師指導後跟上節奏「右、左、上、前」筆劃，沒有落拍，並留下大合照，最後，賴清德與李洋共同宣布「DJ Drop the beat!」象徵活動正式開始。

總統賴清德、運動部長李洋出席第一屆總統盃街舞決賽。李政龍攝

更多太報報導

另類紀念國父誕辰 國民黨邀街舞團體唱跳、Rap高唱「羊群變獅群」

追夢事務所開張！賴清德訪視圓夢青年 因這件事直呼「蠻緊張」

挑戰世界霹靂舞總決賽 台灣冠軍吳宇謙、許馥雅遠征日本東京