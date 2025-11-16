總統盃街舞決賽凱道登場 賴清德：把過去追求民主的場域獻給全國人民

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（16）日出席在總統府前廣場舉行的「街舞大賽」。（圖／翻攝畫面）

「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽將今（16） 日在總統府前凱達格蘭大道登場

2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽將於 11 月 16 日週日在總統府前凱達格蘭大道盛大登場，全國 216 組脫穎而出的隊伍將齊聚國家門前，以節奏與創意展現台灣街舞能量。今年活動是街舞首次登上國家級舞台，繼十一月初的總統盃三對三鬥牛賽後，再度為凱道注入青春與動感，象徵「從街頭走向國家舞台」的凱道精神新篇章。

運動部長李洋在開場記者會致詞時表示，今天很高興來到總統府前，這樣的場合，讓我們一次又一次看到，賴總統對我們的運動是多麼的重視，從去年的孫震選手擔任我們的奧運掌旗官，到我們今年運動部的成立，再到我們站在總統府前的總統盃，一再地告訴大家，政府有多麼重視我們街舞的文化，「但總統這個街舞是不是重視得太快了？感覺其他運動會吃醋，羽球就有些吃醋了」，所以希望今天藉由這樣的機會告訴大家，運動部的成立也可以符合大家的期待。

賴清德致詞時表示，首先歡迎所有街舞的舞者參賽今年總統盃的街舞大賽，大家都知道，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間，一段旋律，舞者就有辦法創造出一個屬於自己的宇宙，所以我們一方面要推廣街舞，一方面也要鼓勵創作，所以舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽的地點在總統府前廣場，就是把這個過去追求民主的政治場域，來獻給全國人民，來舉辦運動賽事，大家贊成嗎？（台下響起如雷掌聲）。

賴清德並表示，今年的街舞大賽有U15的小朋友，U18的年輕人，還有社區媽媽及長輩，換句話說，總統盃是全民運動的主場，要比賽就來總統盃比，大家說好不好？今年是第一屆舉辦難免比較辛苦，他希望大家給李洋部長，運動部同仁一個熱烈掌聲，也給文化總會一個掌聲，給予評審老師掌聲，也要給所有參賽者一個最熱烈的掌聲。我們希望明年，一年比一年成大，辦得一年比一年好，祝福每位參賽的選手都能拿出最好的表現，讓整個賽事更加精彩圓滿。

