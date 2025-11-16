總統盃街舞決賽凱道登場 賴清德：街舞是自由的語言

「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽今舉行，總統賴清德、運動部長李洋與參賽者合影。圖／運動部提供

由運動部主辦的「2025 總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽，今（16日）在台北凱達格蘭大道盛大開跳。此次賽事創下台灣街舞比賽參賽組數與規模的新紀錄，全台上千名舞者齊聚。這也是台灣史上首次有街舞賽事登上總統府前舞台，象徵街舞文化正式從街頭走向主流，成為全民運動的新篇章。

總統賴清德今日出席開幕，晚間觀看霹靂舞及排舞的決賽。賴清德表示，街舞是自由的語言，只要有空間、有一段旋律，舞者就能創作出自己的宇宙，希望透過總統盃街舞大賽，鼓勵創作與運動。他也指出，此次參賽者橫跨老少，證明總統盃是全民運動的主場。

運動部部長李洋則表示，從巴黎奧運由孫振擔任掌旗官，到運動部成立，乃至在府前辦理總統盃街舞大賽，都展現政府對街舞文化的重視。李洋承諾，未來運動部會持續推廣全民運動，讓更多人能夠參與。

賽事現場陣容堅強，包括奧運霹靂舞國手孫振、世界冠軍 B-girl 楊加力、冠軍舞團 IP Lockers，以及南台灣超人氣兒童舞團蘋果家族等皆登台較勁。本屆更有輪椅舞者「輪舞浪潮」挑戰 all style 排舞並成功晉級決賽，他們以堅毅與節奏舞出生命力量，呼應運動部「適應運動司」推動無障礙且共融運動環境的政策理念。

本次決賽評審團陣容橫跨歐亞，被舞者譽為「街舞史上最強評審團」。成員包括韓國《街頭女戰士》傳奇舞者 Honey J、ReiNa、Redlic，歐洲冠軍 Spider、韓國世界冠軍 B-girl YELL，以及台灣頂尖代表 HRC 總團長剛一、IP Lockers 團長囂張等人。

現場除了緊張賽事，也有家長自組啦啦隊吶喊助陣，展現「全民運動、人人參與」的精神。閉幕典禮上，選手代表也特別將象徵街舞精神的紀念帽贈予賴清德總統，表達感謝。

賽事最終，排舞組由 EX-KIDS、HRC BEAST KIDS、nonstop 等隊伍奪冠；Battle 組由 Snappy Two、IP LOCKERS 等隊伍獲勝；霹靂舞組冠軍則由 GUGU GAGA、CITY4 INSTRUMENT 等拿下。



