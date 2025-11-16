總統盃街舞賽嗨翻凱道 民主場域獻給全民運動

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日出席「2025總統盃全民運動賽事—街舞大賽」決賽暨頒獎典禮，肯定所有選手的演出，期盼每位舞林高手都跳得高興、比得盡興，明年繼續參賽，讓街舞文化持續發光發熱。

賴總統昨日先於上午出席在凱道開幕的總統盃街舞大賽決賽開場記者會致詞，街舞是一種自由的語言，只要有一個空間、一段旋律，舞者就能創作出一個屬於自己的宇宙；政府推廣街舞、鼓勵創作，因此舉辦總統盃街舞大賽，並將決賽地點擇定總統府前的凱達格蘭大道，象徵將政治場域獻給全國人民舉辦運動賽事。

賴總統表示，今年街舞大賽參賽者有U15的小朋友、U18的年輕人，以及社區媽媽和長輩，充分展現總統盃作為全民運動主場的精神，也號召「要比賽，就來總統盃比」，同時期盼活動一年比一年盛大，並祝每位參賽選手都能拿出最佳表現，讓賽事更精采圓滿。

賽程自上午持續至晚間，賴總統於晚間到場觀賞公開組霹靂舞與排舞冠軍戰，並頒贈獎盃予各組別冠軍隊伍及排舞組亞季軍，肯定所有選手的精采表現。賴總統表示，第1屆總統盃街舞大賽圓滿落幕，期盼來到「臺灣之巔」─總統府前凱達格蘭大道的舞林高手們，都跳得高興、比得盡興。

賴總統肯定每支參賽隊伍的表現，選手們奪目的光彩彷彿照亮整個凱道上空，並感謝所有參賽選手，期盼大家明年再來，一起讓街舞文化發光發熱。

賴總統出席總統盃街舞大賽決賽暨頒獎典禮時，肯定所有選手的演出。（總統府提供）