總統盃街舞賽跳上凱道 總統肯定民主場域變全民賽事

總統盃街舞決賽今天(16日)上午在總統府前凱達格蘭大道上登場，賴清德總統親自出席開場記者會，並表示，街舞是一種自由的語言，他很高興看到決賽場合在過去追求民主政治場域的總統府前廣場，現在則是獻給全國人民舉辦運動賽事。

經過全台各分區賽事後，2025總統盃全民運動街舞大賽在16日於總統府前凱道上舉辦決賽。賴清德總統及運動部長李洋都親自出席開賽記者會。

賴總統表示，街舞是一種自由的語言，只要給予一個空間、一段旋律，舞者就有辦法創作出屬於自己的宇宙。政府推廣街舞一方面也是鼓勵創作。總統更表示，這次決賽辦在總統府前廣場別具意義。總統：『(原音)我們要推廣街舞一方面也要鼓勵創作，所以我們舉辦總統盃街舞大賽，而且決賽地點特別在總統府前廣場，就是把這個過去追求民主的政治場域來獻給全國人民來舉辦運動賽事，大家贊成嗎？』

總統也指出今年街舞大賽有分U15、U18還有社區媽媽以及長輩，因為總統盃就是全民運動的主場，「要比賽就來總統盃比」。他也感謝運動部跟文化總會以及評審老師和所有參賽者一起參與，希望未來賽事一年比一年盛大。

運動部長李洋則表示，從總統盃就可以看到賴總統對運動的重視，從去年孫振擔任奧運掌旗官到運動部成立再來府前的總統盃，政府很重視街舞文化，不過他也打趣說，其他運動像是羽球就有點吃醋了。但李洋表示，還是希望運動部的成立能符合大家期待，並藉由全民參與，推動全民運動。

今天的總統盃街舞決賽有來自全台以及國際不少知名裁判老師到場，活動在賴總統喊出「DJ drop the beat」後正式啟動。 (編輯:柳向華)