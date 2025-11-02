總統盃鬥牛！ 球出界險砸總統 李洋讚：反應好快

總統（圖／TVBS資料畫面）

第一屆總統盃3對3籃球決賽於今天舉行，運動部長李洋和總統賴清德出席觀看。 在李洋致詞期間，一顆籃球意外出界，差點擊中賴總統，但總統迅速躲避，化險為夷。李洋對總統的快速反應表示讚賞，「總統反應好快」。

總統（圖／TVBS資料畫面）

賽事中，總統和李洋全神貫注地觀看比賽，並多次交談，看起來相當開心。 賽後頒獎時，有球員化身為「獵魔女團的SAJA BOYS」，在總統面前表演舞蹈。 總統對球員的表演頻頻鼓掌，並與李洋一同發放運動飲料給球員。

總統（圖／TVBS資料畫面）

賽事吸引了不少球員和觀眾，許多人抓緊機會與總統自拍。 總統提到，隨著運動部的成立，未來計劃舉辦更多類似的球類賽事活動。 總統賴清德提出將總統府廣場從政治場地轉變為文化場地，並用於推廣全民運動，以運動串起國人的心。

