總統盃黑客松創新 發表成果

環境部於昨（十八）日舉辦「二○二五年總統盃黑客松創新成果發表會」，由彭啟明部長親自主持，向社會大眾及行政團隊展示環境部在今年黑客松競賽後的具體轉化成果。雖然由總統府主辦的本屆總統盃黑客松頒獎典禮已圓滿落幕，但環境部解決問題的腳步並未停歇，本次特別精選九組脫穎而出的優秀團隊，展示如何將競賽中的創意提案，轉化為實際可行的政策解方。

這九項成果中，有七案由環境部業務單位主動出擊，另有「石綿地圖總部」及「碳甲郎」二案，則是透過與民間企業及學界的公私協力模式共同打造。

團隊運用AI人工智慧與大數據分析，針對民眾最有感的空污、廢棄物處理及氣候調適等議題提出創新對策，展現環境部積極運用新科技解決老問題的用心與努力。