總統盃黑客松邁入第八屆 賴清德：盼攜手打造智慧永續的美好未來

記者盧素梅／台北報導

賴清德總統今（14）日上午出席「2025總統盃黑客松頒獎典禮」，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維解決各項公共問題，充分發揮總統盃黑客松價值。他並盼將今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落，一起以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。

賴清德致詞時，首先歡迎大家來到總統府共同見證及分享「2025總統盃黑客松」的成果與榮耀，看到來自四面八方、各個不同領域的團隊，秉持「開放協作、跨域共創」的精神，運用數據、科技與創新思維解決各項公共問題，令人佩服。

廣告 廣告

賴清德提及，今年已邁入第8屆的總統盃黑客松，目前已累積41組國內松、14組國際松獲獎團隊，獲選提案內容相當多元，不只有優化醫療照護、提升社會安全，也涵蓋環境保護及交通改善等議題，許多優秀提案甚至已轉化為具體政策，融入在日常生活當中，推動臺灣不斷向前。

賴清德指出，面對氣候變遷與數位轉型的雙重挑戰，今年國內松特別以「雙軸轉型 綠色成長」為主題，邀請全國創新好手，為台灣的永續未來提出解方。除了展現台灣推動數位轉型、淨零轉型的決心，也希望透過各位高手突破框架的創新行動，讓台灣更穩健地走在綠色成長的道路上。

賴清德也恭喜國內松5組脫穎而出的卓越團隊：包括「ReSchool 校地創生正循環」提升規劃效率，協助校園多元活用與地方發展；「AI綠色化學智匯診斷家」協助企業，打造一站式的化學物質風險評估與安全替代方案；「碳甲郎」規劃建立系統，追蹤管理營建工程的設計、施工、營運到拆除等各階段的碳足跡；「渣難」建構永續管理平台，讓每年超過12萬公噸的咖啡渣回收循環再利用，一點都不難；「肝苦人」整合捐血中心與醫院資源，建立緊急救難血品供應系統，提升偏鄉急救創傷存活率，強化醫療韌性；以及獲得AI應用獎的「真相只有一隊」，利用AI建構完整工地職安、進度與品質管理鏈，讓臺灣的透明工程治理邁進一大步。

賴清德表示，今年國際松的表現也不遑多讓，主題為「以數位創新打造韌性與永續的未來」，很高興看到國際松藉由數位科技與國際夥伴交流，攜手推動永續發展。也恭喜來自印度的「CropNow」團隊協助農民即時掌握作物健康情形，提升產量；以及臺法聯手的「Beyond Hearing」團隊透過即時分析與定位聲音，協助聽障人士空間感知。

賴清德再次感謝所有參與總統盃黑客松團隊展現熱情與創意，運用數位科技探索兼顧創新與永續解方，無論是數位治理、低碳城市還是綠色產業提案，都充滿無限創意，也為臺灣數位與淨零雙軸轉型注入強大動能，充分發揮總統盃黑客松價值。希望把今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落。

賴清德並表示，今日也要跟獲獎團隊承諾，大家辛苦研究的計畫與成果，政府一定會審慎融入國家政策中；一起以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。隨後，總統分別親頒獎盃及獎狀予「國內松」及「國際松」獲獎團隊。

更多三立新聞網報導

民進黨已布局2026選舉 鄭麗文稱「史無前例」：在野的我們只好奉陪

曝柯文哲在家做這事 陳佩琪開嗆網友：先生差點沒命！要我禁聲？

反制藍白！財劃法、停砍年金擬「不副署不公布」 黃國昌氣罵：憲政災難

賴清德訪中配麵店 鄭麗文竟氣喊：如果看不懂中華民國憲法，我幫你上課

