總統盃3×3籃球賽圓滿落幕 賴總統感謝全民熱情參與

總統盃3×3籃球賽各組冠亞季軍合照。（運動部提供）

記者陳建興／台北報導

首屆「2025總統盃全民運動賽事3×3籃球賽」總決賽今（2）日登場，來自全國各地的隊伍全力以赴，每場比賽都相當精彩熱血。今天各組冠軍隊伍正式出爐，由賴清德總統親臨現場頒發冠軍獎盃，並感謝選手熱情參與；運動部李洋部長則代表頒發亞軍與季軍獎項，總統盃3×3籃球賽劃下完美句點。

賴清德總統今日出席決賽觀看公開女子組及男子組冠軍賽事，並一一向所有選手致意，他表示，很感謝大家來參與賽事，也感謝運動部克服困難完成第一屆賽事，希望明年可以把全民運動賽事辦得更盛大。

賴清德總統與公開男子組冠軍自拍合影。（運動部提供）

總統盃3×3籃球賽分為六個組別，公開女子組冠軍由「北市大熊讚」獲得、公開男子組由「臺中黑色閃電」獲得、大專女子組冠軍為「上睿科技」、大專男子組冠軍為「周子喵」、高中女子組為「小美小帥」、高中男子組「長耀球星電你」。

本次賽事從8月起分區預賽到11月決賽，超過1千隊的隊伍報名參加，透過全國性競賽，鼓勵各地民眾走出戶外、參與運動。11月16日總統盃街舞大賽也將於凱達格蘭大道辦理，歡迎大家前往觀賽，為選手加油！