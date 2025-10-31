總統盃3X3籃球決賽凱道登場！賴清德盼：從政治抗爭變成文化廣場

賴清德期盼，凱道能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。 圖：張良一/攝（資料照）

2025全民運動總統盃3X3籃球決賽將於本週末（11月1、2日）首度登場。歷經兩個月的分區預賽，全台各地晉級隊伍將於總統府前的凱達格蘭大道，爭奪全國霸主的榮耀。對此，總統賴清德也分享自己與凱達格蘭大道的緣分，他曾在這參與國慶排字，也曾帶領群眾發聲，如今成為總統，希望這條大道能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。

2025全民運動總統盃3X3籃球賽公開男子組競爭激烈，包括前職籃好手組成的「歐印行銷」、「五鮮級野獸」、「台北戰馬」、「台中黑色閃電」等強隊悉數入列；公開女子組則集結WSBL及UBA一級好手，「旺寶隊」由U23培訓隊成員化身出征，北市大學四支勁旅亦分進合擊，戰況預料火熱。

總統府發言人郭雅慧表示，選擇在凱達格蘭大道舉辦賽事，象徵這條見證台灣民主發展的重要大道，正注入越來越多新的公共意義。賴清德期盼，凱達格蘭大道不只是政治活動的場域，而能成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。今年10月率先登場的總統盃三對三鬥牛賽即為開端，11月還將登場「總統盃街舞大賽」，期盼年輕世代以創意與活力重新詮釋凱道精神。

賴清德也分享自己與凱達格蘭大道的緣分。他回憶，學生時期就讀建中時首次踏上當時仍名為「介壽路」的凱道，參與國慶排字活動；後來身為國大代表與立委，亦多次帶領群眾在此發聲。如今以總統身分回望，他希望這條大道能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場，凱達格蘭大道不只是歷史的一部分，更應該是人民生活的一部分。期盼未來凱道能成為融合體育、音樂、街舞、藝術展演與文化市集的民主舞台，展現台灣多元、自由與活力的風貌。

凱達格蘭大道原名「介壽路」，為威權時期的權力象徵。2000年陳水扁總統上任後更名為「凱達格蘭大道」，取自原居於台北盆地北部的原住民族群「凱達格蘭族」，象徵民主、包容與多元文化。賴清德也希望延續這份精神，讓凱道成為台灣民主深化與文化創新的交會點。

賴清德對運動賽事一向熱情，除是眾所周知的棒球迷外，也與籃球有深厚情感。他曾透露學生時代熱愛打球，服役期間更擔任過籃球裁判；恩師陳志鴻教授亦曾公開展示賴總統大學時期打赤膊打球的老照片。賴清德並承諾，未來將推動「總統盃三對三國際籃球邀請賽」，提升台灣在國際舞台的能見度，促進運動產業蓬勃發展。

總統府說明，未來將在凱達格蘭大道規劃更多以青年、文化及社會參與為主題的活動，讓民眾能以親近、自然的方式走進凱道，也讓世界看見台灣人民在民主大道上展現的創意與生命力。

