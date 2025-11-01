總統盃3x3籃球賽總決賽凱道開打 賴清德：展現民主價值

賴清德總統出席「2025 總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽」開幕式。（總統府提供／王千豪台北傳真）

賴清德總統今（1）日下午出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽」開幕式時表示，今年運動部正式掛牌，象徵臺灣進入運動新紀元，未來將致力推動全民運動、競技運動及職業運動，讓國人健康，也支持運動選手及產業；他並提到，今天首次在凱達格蘭大道舉辦籃球賽事，展現民主的意義與價值，希望全國民眾都能參與，讓凱道成為全民的文化廣場。

賴清德致詞時，首先熱烈歡迎參加總統盃全民運動賽事3x3籃球賽的每位選手，希望大家都玩得非常盡興。賴清德表示，運動部於今年9月9日運動節正式掛牌，邀請兩面奧運金牌得主李洋擔任部長，展現國家將運動部獻給所有運動員及每個熱愛體育的人，也象徵臺灣進入運動新紀元、新時代。運動部將在李洋及其團隊的帶領下推動全民運動，讓國人健康，國家更強，也會推動競技運動，讓每個有志於在運動場上逐夢的年輕人都能獲得國家的幫助，在國際舞台和賽事中為國爭光，以及推動職業運動，讓運動也能成為終身投入的志業，國家才會越來越好。

賴清德說，選手們平日在公園、校園或體育場打籃球，但在總統府前的凱達格蘭大道打球，卻是歷史上第一次，現場所有選手都共同見證了歷史性的一刻。賴並提到，自己首次來凱道參加活動是讀高中時參加國慶排字，後來從事民主運動，也多次來此表達訴求，期待凱道上的活動由政治性質改為文化、運動相關活動，讓凱道成為全民的文化廣場。

賴清德感謝行政院長卓榮泰及立委們的大力支持、李洋及行政團隊辛勞主辦第一屆賽事，及包括3x3籃球協會理事長吳同喬、教練鄭志龍、錢薇娟、周俊三，及選手余祥平等體壇人士的大力協助，促成今日的活動。

賴清德表示，期待未來每個賽事都有機會在凱道上舉辦，讓全國民眾都能參與。這就是民主的意義與價值，人民才是國家的主人，總統府和府前的凱道屬於人民所有，應該開放給全體國人。期盼大家一起來，讓國家更好。

