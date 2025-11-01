總統盃3x3籃球賽總決賽凱道開打 賴清德：展現民主價值
賴清德總統今（1）日下午出席「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽總決賽」開幕式時表示，今年運動部正式掛牌，象徵臺灣進入運動新紀元，未來將致力推動全民運動、競技運動及職業運動，讓國人健康，也支持運動選手及產業；他並提到，今天首次在凱達格蘭大道舉辦籃球賽事，展現民主的意義與價值，希望全國民眾都能參與，讓凱道成為全民的文化廣場。
賴清德致詞時，首先熱烈歡迎參加總統盃全民運動賽事3x3籃球賽的每位選手，希望大家都玩得非常盡興。賴清德表示，運動部於今年9月9日運動節正式掛牌，邀請兩面奧運金牌得主李洋擔任部長，展現國家將運動部獻給所有運動員及每個熱愛體育的人，也象徵臺灣進入運動新紀元、新時代。運動部將在李洋及其團隊的帶領下推動全民運動，讓國人健康，國家更強，也會推動競技運動，讓每個有志於在運動場上逐夢的年輕人都能獲得國家的幫助，在國際舞台和賽事中為國爭光，以及推動職業運動，讓運動也能成為終身投入的志業，國家才會越來越好。
賴清德說，選手們平日在公園、校園或體育場打籃球，但在總統府前的凱達格蘭大道打球，卻是歷史上第一次，現場所有選手都共同見證了歷史性的一刻。賴並提到，自己首次來凱道參加活動是讀高中時參加國慶排字，後來從事民主運動，也多次來此表達訴求，期待凱道上的活動由政治性質改為文化、運動相關活動，讓凱道成為全民的文化廣場。
賴清德感謝行政院長卓榮泰及立委們的大力支持、李洋及行政團隊辛勞主辦第一屆賽事，及包括3x3籃球協會理事長吳同喬、教練鄭志龍、錢薇娟、周俊三，及選手余祥平等體壇人士的大力協助，促成今日的活動。
賴清德表示，期待未來每個賽事都有機會在凱道上舉辦，讓全國民眾都能參與。這就是民主的意義與價值，人民才是國家的主人，總統府和府前的凱道屬於人民所有，應該開放給全體國人。期盼大家一起來，讓國家更好。
其他人也在看
總統盃籃球總決賽首登凱道！李洋喊「希望打羽球」 賴清德點頭：讓廣場屬於人民
2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽經過2個多月激戰，將在今明兩天首度在凱達格蘭大道進行總決賽。總統賴清德、行政院長卓榮泰、運動部長李洋等人皆現身支持，李洋更幽默表示，希望下次能夠在凱道打羽球；賴清德致詞時馬上回應，只要李洋同意，凱道可以打羽球。他進一步表示，希望把凱道從政治活動，改為文化活動的場域，「讓廣場屬於每一個人民！」太報 ・ 15 小時前
公益野餐15週年 黃偉哲籲惜物、減少廚餘
由瑞士籍神父吳道遠創辦的美善社會福利基金會，今天在台南舉辦15週年公益野餐活動，上千人參加，場面熱烈，市長黃偉哲出席開幕，關懷弱勢之餘，仍心繫非洲豬瘟疫情，籲請民眾不要浪費食物，吃東西適量就好，避免造成一大堆廚餘。「愛呀！野餐吧」活動在奇美博物館園區舉行，現場有玩偶、奶茶杯、音樂盒，以及療癒苔球、創自由時報 ・ 11 小時前
凱道變籃球場！運動部辦「總統盃3x3籃球賽」賴清德談運動三願景
運動部主辦首屆「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」總決賽，今（1）天在凱達格蘭大道進行小組循環賽，來自全國72支隊伍一路比拚，最後共有48支隊伍進入明（2）天的8強單淘汰賽。這是凱達格蘭大道首次封路辦理3x3籃球賽事，展現全民運動的活力。鏡報 ・ 15 小時前
朱立倫交棒:鄭麗文帶領黨會更強
記者王超群∕台北報導 國民黨第二十二屆第一次全國代表大會一日登場，卸任黨主席朱立倫正…中華日報 ・ 11 小時前
林岱樺喊「大改革高雄」！主張三大護國產業、五大區域亮點
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，11月1日晚間在高雄岡山區辦造勢晚會，涉入助理費風波的她，上台演講時嗆檢調惡質，她情緒激動、淚流滿面，但仍盡力穩住情緒，把政見講完才下台；林岱樺說，高雄有山有海、有農漁業也有高科技，因此她主張「三大護國產業」結合「五大區域亮點」，成為未來高雄的發展主軸。中時新聞網 ・ 12 小時前
蕭旭岑:兩岸交流有望恢復至馬時期
記者王超群∕台北報導 國民黨副主席蕭旭岑指出，新任黨主席鄭麗文上任後，兩岸交流將有望…中華日報 ・ 11 小時前
APEC大合照 林信義習近平零互動
本報綜合報導 二０二五年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）一日落幕，參與峰會的各國領袖中午…中華日報 ・ 11 小時前
朱系擬推楊智伃、鄧凱勛選雙北市議員 朱營：不是組朱家軍，是組國民黨軍
國民黨前主席朱立倫卸任後，宣示將為黨栽培青年民代參選人，也讓黨內解讀是否將再組「朱家軍」。對此，朱嫡系、國民黨智庫副執行長凌濤回應，我們永遠是國民黨軍、中道藍，不會有各自系統的問題。太報 ・ 5 小時前
民進黨2026派誰選台北？作家喊「不要資歷太嫩的」推薦管碧玲
壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前表態參選2026年台北市長選戰，並赴民進黨中央黨部遞交參選意願表，引發關注。但作家顏擇雅認為，民進黨派出的台北市長人選，應有行政經驗，幹練、有辯才，從政資歷不要太嫩，她認為，海委會主委管碧玲是不錯的選擇。中天新聞網 ・ 12 小時前
鄭麗文稱中共沒想把台灣變香港 賴瑞隆：難道她知道習近平的想法？
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文近期接受《德國之聲》專訪時稱，「北京也沒有要把台灣變成第二個香港」。對此，民進黨立委賴瑞隆今（1）日回應，台灣「「香港化」並非鄭麗文說不會就不會，她有怎麼樣的自信說出這樣的話來？請她不要欺騙台灣人民與全世界。民視 ・ 10 小時前
總統盃3x3》總統出來打球啊！ 總統府前變球場超壯觀
2025年3x3總統盃全國總決賽今、明（1、2日）兩天在總統府前盛大登場！全台共有1016支隊伍歷經北、中、南、東區預賽激戰，最終脫穎而出的72強齊聚凱達格蘭大道，爭奪全國總冠軍頭銜。這也是台灣史上首次在總統府前舉辦3x3籃球賽，場面相當壯觀。TSNA ・ 20 小時前
世界大賽／佐佐木朗希失控！險害道奇一棒送命 史上第45次搶7大戰上演
世界大賽G6道奇先發投手山本由伸在殊死戰的壓力下繳出優質先發，同時又手握隊友在3局上的3分援助，僅管9局下道奇險些因為佐佐木朗希投球失控，一棒被藍鳥再見，最終仍以3：1守住勝利將戰線逼到G7，這將會是聯盟史上第45次上演搶7大戰。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
全聯重大突破！「驚人1改變」曝光 網讚爆：大賣場、超商請跟進
量販超市不僅能買齊三餐食材，還是補充日常用品的好地方。全聯福利中心便是其中之一，還時常推出促銷折扣，讓消費者的荷包增量不少。近日有人前往全聯就發現一項驚人變化，在社群上引發討論，令不少人嘖嘖稱奇。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
世界大賽》關鍵G6「大丈夫」?日媒整理山本近五年「背水一戰」戰績
洛杉磯道奇日籍王牌投手山本由伸，將在美國職棒世界大賽G6再度登板，力拼為球隊扳平戰局阻止藍鳥封王，而緯來體育台 ・ 1 天前
昔日情人今隔空發聲！范姜彥豐正妹前女友一句「人品就是最好的風水」惹網揣測
（記者蔡函錚／綜合報導）藝人范姜彥豐與粿粿的婚變消息自曝光以來，持續占據網路討論焦點。事件延燒第三天，范姜的前 […]引新聞 ・ 22 小時前
鄭麗文沒看稿激動致詞 馬英九台下大爆哭
[NOWnews今日新聞]國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。鄭麗文在致詞前，先向在場黨員90度鞠躬，接下來進行近20分鐘的發言，不過，坐在台下的前總統馬英九似乎因為被鄭麗文發言所感...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
MLB世界大賽G7》大谷翔平遭3分砲重擊退場！爭冠殊死戰藍鳥先開張【不斷更新】
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，台灣時間11月2日，加拿大Rogers Centre將決定出誰會是笑到最後的隊伍，多倫多藍鳥想在家裡封王，先發大任交給老將Max Scherzer，而懸崖邊走一回的道奇確定由大谷翔平先發出戰！Yahoo奇摩運動 ・ 6 分鐘前