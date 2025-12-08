總統盃AI挑戰賽 南化國中奪總亞軍 區長表揚

南化國中航參加今年總統盃 AI 素養挑戰賽中，在總冠軍爭霸賽中勇奪「總亞軍」殊榮。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕南化報導

南化區南化國中學生余旻樺與買悠航參加今年總統盃ＡＩ素養挑戰賽中表現亮眼，在老師邱瀞儀的指導下，榮獲偏鄉國中組金獎，並在總冠軍爭霸賽中勇奪「總亞軍」殊榮，南化區長徐全立八日專程到學校表揚。

奪獎的學生余旻樺表示，能有機會學習如何寫程式和比賽，真的非常的難得，更感謝學校給這個機會，還有老師們和校長在背後的付出與支持。余旻樺說，學習寫程式時，常常會有一些不理解的地方，老師們都非常有耐心解答，過程中也發現其實寫程式只要理解，就不會很難記。

廣告 廣告

此外，得獎的學生們也指出，一開始覺得寫程式非常的難，但是經過這次比賽，覺得只要肯學習沒有自己做不到的事，不過這次所寫的程式蠻厲害的，居然可以打贏這麼多組。感謝指導老師付出了很多心血在程式上，希望有機會還可以多多參加比賽。買悠航則表示，參加ＡＩ總統盃的過程中，在夥伴協助與分工下，學會了如何更有效率地使用ＡＩ，把一塊塊模型做成可以攻擊別人和得分的機會，讓作品越來越完整。能獲獎，深刻感受到團隊合作與ＡＩ結合所帶來的力量。

徐全立表示，南化國中師生十月報名之後，全體師長與家長於十一月集訓及活動期間用心陪伴、共同努力，終讓學生多元展能，成為具備多元素養未來公民的成果。