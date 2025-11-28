總統盃AI爭霸賽臺南登場129隊菁英對決

總統盃AI爭霸賽臺南登場，賴清德總統、教育部長鄭英耀、南市長黃偉哲及立委出席為選手應援加油及頒獎。（記者李嘉祥攝）

「一一四年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽昨（廿八）日於大臺南會展中心登場，全國廿二縣市一百廿九支通過初審與預選賽篩選的國中小菁英戰隊同場競技；賴清德總統、教育部長鄭英耀、南市長黃偉哲到場為選手應援打氣及頒獎，展現對青年科技人才的高度期待，也勉勵參賽者將經驗化為持續學習動力，共同點亮台灣的科技火炬。

總決賽以高規格閉門賽事形式進行，規劃十九個兼具互動與教育意義的科技迴廊，讓參賽師生動手操作機器人、挑戰跨域解題，擴大跨縣市與跨域交流；經過激烈競爭，臺南市左鎮國小勇奪金獎、南化國中榮獲銀獎，嘉義縣協同高中及台北市金華國小分獲銅獎與優異成績。

賴清德總統表示，總統盃AI素養爭霸賽象徵台灣正式向AI世代邁出關鍵一大步，感謝教育部、南市府及所有師長投入，讓AI教育向下扎根，青年科技潛力是台灣重要資產，將成為台灣邁向「人工智慧之島」核心力量，今年競賽新增偏鄉組，確保教育平權，也期盼從中小學扎根，為下一代打造更強競爭力。

黃偉哲市長指出，AI是城市治理與日常學習的重要力量，國中至高中階段是培養科技素養關鍵期，此項賽事除考驗程式能力，更著重資料素養與面對複雜問題應變能力，鼓勵選手把握難得交流與競技機會盡情發揮，激發AI學習上的突破，在專業知識獲得成長。

南市教育局長鄭新輝說，南市教育數位化與AI應用走在全國前端，率先推動未來四年的「生生有平板、校校智學習」政策、全市卅七區設立AI行動培育中心及建置五千四百餘班智慧教室，並率先全國啟動生成式AI輔助學習平台；未來並將導入AI筆電並串接教育局機房算力，協助教師進行差異化教學與AI程式訓練，讓學生獲得更精準、多元的智慧學習支持。