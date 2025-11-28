總統盃AI爭霸賽臺東傳捷報！綠島鄉公館國小勇奪全國佳作 5隊挺進各組32強

【記者 朱達志／台東 報導】臺東數位教育開花結果！由教育部主辦「114年度總統盃AI素養爭霸賽」總決賽，今(28)日在臺南市大臺南會展中心圓滿落幕。臺東縣代表隊在強敵環伺下表現優異，共有5支隊伍挺進全國各組32強決賽。其中，綠島鄉公館國小更在激烈的國小偏鄉組賽事中脫穎而出，勇奪全國佳作的佳績。縣長饒慶鈴在第一時間獲知孩子們精彩表現，特別請教育處轉達恭賀，肯定師生們克服離島交通與資源限制，用實力證明臺東學子的AI競爭力不輸六都。

教育處表示，這次代表臺東縣闖入全國各組32強決賽的5支隊伍，展現了臺東在數位學習與AI教育推動上的全面性與普及化，且晉級名單涵蓋了市區與偏鄉學校，包括參加「國中一般組」的新生國中2支隊伍（由吳政岡老師指導）、參加「國中偏鄉組」的賓茂國中1支隊伍（由郭宗政老師指導），以及參加「國小偏鄉組」的綠島鄉公館國小2支隊伍（由陳俊良老師指導）。這群師生在長達半年的備戰期間，利用課餘時間進行程式邏輯訓練，能在全國眾多隊伍中殺入決賽圈，實屬不易。

特別值得一提的是，榮獲全國佳作的綠島鄉公館國小，由江美香校長親自帶隊並在陳俊良老師的專業指導下，學生田晉戎、劉芸安在決賽現場展現超齡的沉穩。面對賽制中「隨機配對」的高強度對戰，兩位選手靈活運用平日所學的AI模型訓練技巧，即時調整策略擊敗對手。這不僅是綠島學校在全國賽事的重大突破，更體現了師長陪伴與數位工具輔助教學的豐碩成果。

教育處蔡美瑤處長強調，AI人工智慧是未來趨勢，縣府致力於落實「教育平權」，透過建置智慧校園與導入AI課程，確保每一位學生擁有均等的學習機會。看到新生國中在一般組展現強大實力，以及賓茂國中、公館國小在偏鄉組的精彩表現，令人深感驕傲。未來縣府將持續鼓勵師生透過競賽驗證學習成果，深化數位學習與AI領域的實作經驗，讓臺東的孩子具備接軌國際的數位素養，在未來AI大趨勢中持續前行。（照片記者朱達志翻攝）