總統盃AI爭霸賽 左小奪總冠軍

總統賴清德二十八日出席首屆總統盃AI爭霸總決賽，頒獎表揚獲獎學校。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕歸仁報導

第一屆總統盃ＡＩ素養爭霸賽總決賽二十八日舉行，南市學校表現亮眼，總冠軍由偏鄉的左鎮國小勇奪，首屆金獎留在台南振奮人心。總統賴清德現身頒獎表示，政府正推動ＡＩ新十大建設與「晶創台灣方案」，預計在二０二八年前，培育四十五萬名ＡＩ、綠領與跨域人才，十五年內創造十五兆元產值、五十萬個新工作機會。

這項總決賽在大台南會展中心舉行，共有來自全國二十二縣市、一百五十支隊伍參賽，總冠軍賽由左鎮國小勇奪金獎、南化國中榮獲銀獎，嘉義縣協同高中及台北市金華國小亦分獲銅獎與優異。

賴清德表示，這場競賽雖然只是一小步，卻是台灣向世界宣示邁入ＡＩ世代的一大步，放眼全球ＡＩ的競爭已進入白熱化階段，且會大幅度改變人類的生活，台灣早已是參賽者，我們也要有自信在未來成為領航者，參賽學生不只是使用者，更是未來的創造者。

賴清德說，ＡＩ的新科技發展匯集許多資源與高科技的競爭，教育的平權與普及，都比以往還要重要，此次比賽加入偏鄉組，讓每一個孩子都有機會同場競技。政府正推動ＡＩ新十大建設，與「晶創台灣方案」（晶片驅動台灣產業創新方案），預計在二０二八年前，培育四十五萬名ＡＩ、綠領與跨域人才，並在十五年內創造十五兆元產值、五十萬個新工作機會，不僅推升台灣整體科技實力，更落實創新數位普惠教育，縮短城鄉差距。

市長黃偉哲強調，台南除率先啟動「生生有平板、校校智慧學」政策，未來四年更規劃攜手科技產業於三十七行政區成立「ＡＩ行動培育中心」，透過導入ＡＩ算力服務落實差異化教學，確保不讓任何一所學校脫隊，全力邁向智慧城市，期盼參賽者能將此次經驗化為持續學習的動力，共同點亮臺灣的科技火炬。