總統盃AI素養爭霸戰 花蓮小將奪8面獎牌

玉東國中獲偏鄉國中組銀獎

花蓮縣代表隊參加由教育部主辦的「114年度總統盃AI素養爭霸賽」全國競賽，9支隊伍共18位學生，橫跨一般國小組、偏鄉國小組、一般國中組、偏鄉國中組及表演組，一路過關斬將，全數挺入決賽，一舉抱回3銀2銅3佳作的成績。

總統盃AI素養爭霸賽以實作競技為核心，考驗選手AI模型訓練、機器學習邏輯、程式撰寫以及即時解題能力，並融入遊戲化設計，讓學生在競爭中深化AI理解。選手需於限時內完成模型訓練並上傳至平台，由AI自動對戰產出晉級隊伍。比賽考驗選手們對AI機器學習架構的理解、程式邏輯思維，更考驗團隊合作和快速解決問題能力。花蓮縣政府教育處表示，AI教育是未來人才培育的關鍵，花蓮這次奪下3銀2銅3佳作，不只是競賽成就，更象徵偏鄉教育在AI時代的軟實力。