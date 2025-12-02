總統盃AI素養爭霸賽傳捷報 桃園大成國中過關斬將抱回金、銀獎

總統賴清德親頒獎大成國中總統盃AI素養爭霸賽國中一般組銀獎。圖：教育局提供

桃園市教育局近年積極推動科技教育，持續以「自發、互動、共好」為核心理念，強化AI與數位科技在教學現場的應用，打造兼具創新與永續的學習環境。教育局透過政策支持與資源投入，引導各校發展科技特色課程，提升學生智慧科技素養，展現「科技之都」的教育能量。在此政策推動下，大成國中充分運用其設置為全市七所之一的自造教育及科技中心優勢，深化AI教育與創新實作課程，為學生建構豐富的科技學習平台。在114年全國中小學資訊應用競賽暨總統盃AI素養爭霸賽中，大成國中學生以優異表現從全國參賽隊伍中脫穎而出抱回金銀雙獎，更於頒獎典禮上獲得總統賴清德親自頒獎，師生們倍感榮耀，充分展現學校在「適性揚才」及「智慧教育」的深耕成果。

大成國中學生(右5、6)獲表演賽金獎。圖：教育局提供

教育局提到，在表演賽Proly定向越野大作戰項目中，選手必須操控AI於120秒內依序通過20個檢查點，同時克服陷阱與障礙，以最高效率完成任務。這項賽事強調AI的路徑判斷能力與模型邏輯設計，能有效培養學生的演算法思維與AI解決問題能力。學生林恩平以及王翊宇兩位同學，在八德區策略聯盟跨校合作學校仁德國小主任王懷憲的指導下，一路過關斬將，在決賽以2勝1敗亮眼成績奪下表演賽金獎。跨校師資共學示範了桃園「互動共好」的教育精神，也讓學生在挑戰中拓展AI應用視野。學生表示，回顧整個比賽，如果沒有隊友之間的團結與互相支持，無法順利完成所有挑戰。這次經驗不僅提升技術能力，更學到合作與溝通的重要，是一段非常珍貴的學習旅程。

大成國中校長黃千珊於比賽前鼓勵孩子勇敢逐夢。圖：教育局提供

大成自造教育及科技中心主任黃鼎皓說，學生於「魷來魷去對戰版」AI程式設計競賽中，選手需在兩小時內完成資料蒐集、模型訓練、AI程式撰寫與上傳，過程中必須運用Python及機器學習架構，考驗學生的程式邏輯、資料判讀與模型應用能力。

教育局提到，學生謝馥謙及謝皓丞在黃鼎皓指導下，以穩定策略與精準模型調校，成功奪下國中一般組銀獎。此項表現展示大成國中學生已能將AI程式設計思維活用於實際問題情境，充分呼應桃園市推動「智慧教育」及提升學生未來AI競爭力的核心目標。學生表示，參加「魷來魷去」比賽，不僅學習到更多AI模型訓練的技巧，也深刻體會到團隊合作的重要性。過程中，必須不斷調整參數，讓AI在比賽中能一邊累積分數、一邊避開垃圾物件的干擾，並在適當時機對對手進行攻擊。每一次測試與修改都是對團隊默契與耐心的考驗。

大成國中校長黃千珊表示，大成國中長期推動AI程式設計課程與科技領域特色課程，並透過遊戲化學習讓學生熟悉AI機器學習架構，提升邏輯思考、創造能力與跨域整合能力。學生在比賽準備過程中自發性的利用假日及午休進行練習，展現團隊合作的精神，未來學校會更積極鼓勵學生參與競賽交流，使科技教育更加落實與普及，並持續以自造教育及科技中心為基礎，結合教育局的「永續發展教育」與國際連結方向，推動跨校、跨國的AI交流活動，讓學生站上更寬廣的國際科技舞台。

