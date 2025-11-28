總統盃AI素養爭霸賽臺南登場 AI未來之星同場競技

不只考驗學生寫程式能力，更著重於資料素養和解決問題能力的AI素養爭霸賽在臺南舉行，教育部長鄭英耀希望藉由這項競賽，培養學生解決問題的能力，同時藉由AI拓展偏鄉孩子的視野。

114年度總統盃AI素養爭霸賽在臺南登場，來自全國129隊，共計有387位師生，帶著自行訓練的AI模型，齊聚臺南展開AI巔峰對決，教育部長鄭英耀在開幕式表示，希望透過這項的賽事，可以達成三個目標，包括啟發孩子對科技及AI的興趣，並藉由AI培養學生更豐富的想像力、創造力和問題解決的能力，同時也讓偏鄉的孩子藉由AI拓展視野。

臺南市長黃偉哲希望所以有參賽者能將這次的AI設計經驗，化為持續學習的動力，共同點亮臺灣的科技火炬。

這次總決賽為高規格的閉門競賽及交流活動，為參賽師生打造16個極具互動性與教育意義的科技迴廊，讓學生在競技之餘，可以操作機器人、挑戰跨域解題、促進跨縣市、跨學科的交流，教育局長鄭新輝表示，本次賽事考驗的不只是學生的寫程式能力，更著重於其資料素養和面對複雜問題的應變能力，這也是臺南推動數位教育、培養未來人才的核心目標。

