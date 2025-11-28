總統盃AI素養爭霸賽頒獎 賴清德：台灣向世界宣示邁入AI世代的一大步

總統賴清德(右三)為總統盃AI素養爭霸賽頒獎。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕由教育部主辦的第1屆總統盃AI素養爭霸賽總決賽，今(28)日在台南市舉行，總統賴清德到場頒獎，他在致詞時表示，這場競賽雖然只是一小步，卻是台灣向世界宣示邁入AI世代的一大步，放眼全球，AI的競爭已進入白熱化階段，且會大幅度改變人類的生活，台灣在這之中早已是參賽者，我們也要有自信在未來成為領航者，參賽學生不只是使用者，更是未來的創造者。

總統盃AI素養爭霸賽總決賽有來自全國22縣市、150支國中小菁英戰隊參賽。賴清德表示，這場競賽不只是比賽，而是國家AI教育政策向下扎根重要里程碑，參賽學生從數百場選拔中脫穎而出，不只代表學校或縣市，更是未來的AI開路先鋒，因為台灣年輕世代的科技潛力與創造力，是一塊待挖掘的珍寶，從實作中學習，培養AI邏輯思考與創造力，未來期待大家在各行各業都能蓬勃發展，為台灣人工智慧之島的願景做出貢獻。

賴清德說，AI的新科技發展匯集許多資源與高科技的競爭，教育的平權與普及，都比以往還要重要，此次比賽加入偏鄉組，讓每一個孩子都有機會同場競技。

賴清德指出，算力即國力，政府正推動AI新10大建設，與「晶創台灣方案」(晶片驅動台灣產業創新方案)，預計在2028年前，培育45萬名AI、綠領與跨域人才，並在15年內創造15兆元產值、50萬個新工作機會，不僅推升台灣整體科技實力，更落實創新數位普惠教育，縮短城鄉差距。

教育是政府力量的核心，台灣中小學教育目標，是讓學生從小學習並接觸人工智慧模型，啟發學習興趣，培養知識基礎，讓教育向下扎根，為未來的競爭力奠定良好的基石，未來政府將持續研發新一代AI學習系統，推動一人一機，生成式AI導入教學策略，為台灣中小學帶來系統性的教育生機。

