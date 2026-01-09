總統盃AI素養爭霸賽 南市亮眼

南市代表隊勇奪總統盃AI素養爭霸賽跨組總決賽冠亞軍，市長黃偉哲頒獎表揚肯定師生努力及體育局長鄭新輝帶領團隊超前部署。（記者李嘉祥攝）

▲南市代表隊勇奪總統盃AI素養爭霸賽跨組總決賽冠亞軍，市長黃偉哲頒獎表揚肯定師生努力及體育局長鄭新輝帶領團隊超前部署。（記者李嘉祥攝）

臺南市選手於「一一四年度總統盃AI素養爭霸賽」全國競賽中與全國一百廿四支晉級隊伍對決，於國小一般組、國小偏鄉組、國中一般組、國中偏鄉組及總決賽中奪得三金、三銀、二銅、一佳作佳績；市長黃偉哲九日頒獎表揚獲獎師生，肯定教育局長鄭新輝與帶領團隊超前部署，落實國家「AI新十大建設」中「人才培育」與「數位平權」。

黃偉哲市長表示，即使面臨財政資源限制，市府仍排除萬難持續推動「生生用平板」政策與相關軟硬體建置，落實科技融入教學與學習，發揮事半功倍成效，感謝教師指導、家長支持及學生努力，也恭喜獲獎的各國中小學校成為未來臺南科技教育發展重要基地。

鄭新輝局長指出，在數位平權國家戰略下，臺南走在最前端，以智慧學習城市為目標，對接「AI新十大建設」國家願景，是第一個系統性落實「AI人才培育」的城市，包括成立AI種子教師團隊研發AI教學工具、AI教學模組及推展AI競賽；全市平板使用率高達九成五，並領先全國推出生成式AI輔助學習平台「智慧魔鏡」；為普及化「生生有平板、校校智慧學」計畫，今年起分四年投入廿二億元。

鄭新輝也說明AI素養爭霸戰不同於傳統程式設計比賽，採高難度「魷來魷去」對戰模式，左鎮國小、南化國中、菁寮國中、新市國中、開元國小、億載國小等六校選手代表參賽；左鎮國小、南化國中分別囊括國小偏鄉、國中編鄉組分組冠軍，左鎮國小並獲得全國總冠軍，南化國中獲得全國總亞軍。