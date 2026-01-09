總統盃AI素養競賽南市表現亮眼 黃偉哲表揚獲獎師生

左鎮國小師生團隊

臺南市6組選手參加總統盃AI素養競賽，奪三金、三銀、二銅、一佳作優異成績，市長黃偉哲肯定師生團的的努力，特別頒獎表揚獲獎團隊，

114年度總統盃AI素養爭霸賽，臺南市代表選手表現優異，市長黃偉特別頒獎表揚獲獎師生，黃市長表示，本次競賽不同於傳統的程式設計比賽，而是採用高難度的「魷來魷去」的對戰模式，臺南市的學生在備戰過程中展現驚人的韌性，獲的佳績傎得肯定。

在跨組總決賽中獲得總冠軍的左鎮國小指導老師王鍠文回億備戰過程時表示，小選手在1個月的密集集訓中，經歷了無數次的挫折，才能打贏這場AI策略的戰爭。

廣告 廣告

這次競賽臺南市六校共奪得三金、三銀、二銅、一佳作的佳績，除了左鎮國中奪下全國總冠軍，南化國中也獲得全國總亞軍。