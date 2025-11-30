總統盃AI素養賽 北市奪金

總統盃ＡＩ素養爭霸賽全國賽成績揭曉，台北市金華國小蔡勻綺和陳柏叡獲金牌。（台北市教育局提供）

記者王誌成∕台北報導

台北市教育局三十日表示，一一四年度總統盃ＡＩ素養爭霸賽全國賽於台南市大台南會展中心舉行，集結全國各縣市代表隊齊聚競技。台北市五隊代表隊分別於各組獲得一金一銀一銅一佳作，國小一般組金牌金華國小隊伍，再挺進總冠軍賽獲銅牌成績，共計斬獲一金一銀二銅一佳作的好成績。

獲金牌成績的金華國小蔡勻綺和陳柏叡同學一同表示，兩人從Scratch積木式程式語言開始培養基本程式能力，逐步建立運算思維，培訓期間嘗試拆解可能的策略或變數、找出關鍵條件、反覆測試並修正，剛開始魷魚程式常常判斷錯誤、一直失敗，但持續改進策略，能成功獲得金牌。