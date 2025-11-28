總統盃AI 爭霸賽 賴清德：推動AI新10大建設

賴清德總統28日在歸仁區大台南會展中心主持AI活動頒獎。（程炳璋攝）

全台22縣市共150所國中小學參與首屆「總統盃AI素養爭霸賽」，總決賽在台南市大台南會展中心舉辦，賴清德總統28日到場頒獎，強調這是國家AI教育向下扎根的里程碑，每位脫穎而出的學生，都是未來AI的開路先鋒。

教育部為台灣的AI教育搭建舞台，舉辦首屆「總統盃AI素養爭霸賽」，129支隊伍進入決賽，387位師生帶著各自開發的AI模型展開技術巔峰對決，台南市成績亮眼，左鎮國小、南化國中各拿下全台國中、小偏鄉組金獎。

賴清德28日頒獎時表示，這不只是場比賽，而是提供頂尖交流平台，培養未來科技人才，藉此宣示台灣從此邁入AI世代。

賴清德強調，算力即國力，政府正推動AI新10大建設與「晶創台灣方案」（晶片驅動台灣產業創新方案），預計在2028年前，培育45萬名AI人才，15年內創造15兆元產值、50萬個新工作機會。

他認為，台灣年輕世代的科技潛力與創造力，是一塊待挖掘的珍寶，從實作中學習，培養AI邏輯思考與創造力，未來在各行各業蓬勃發展，為台灣人工智慧島的願景做出貢獻。

賴清德指出，未來政府將持續研發新1代AI學習系統，推動1人1機，生成式AI導入教學策略，為台灣中小學帶來系統性的教育生機。

台南市長黃偉哲表示，台南市的數位發展走在全台尖端，未來4年規畫37行政區成立「AI行動培育中心」，導入AI算力服務，落實差異化教學，確保不讓任一學校脫隊，全力邁向智慧城市。

