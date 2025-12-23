總統盼台日持續深化合作 鈴木馨祐：絕不容許台灣有事

賴清德總統今天(23日)分別接見日本前法務大臣鈴木馨祐暨「TY會」會長瀧波宏文，感謝日本首相高市早苗高度重視台海和平及台日關係，並期盼台日繼續深化夥伴關係，拓展更多元合作。鈴木馨祐則表示，「台灣有事就是日本有事」，絕對不容許讓台灣有事，日本會竭盡所能協助與防範，並持續加深台日關係的發展。

賴清德總統在接見日本眾議員、前法務大臣鈴木馨祐等訪賓時表示，日本眾議員在此關鍵時刻來訪，用具體行動展現對台灣的重視與支持，他要代表全體國人表達誠摯歡迎與感謝。

總統表示，台灣和日本長年以來共同因應天災、疫情等挑戰，患難見真情，日本青森地區日前發生強震，他除了表達慰問，也指示做好援助準備，他期待未來台日能持續深化合作，應對各種挑戰，拓展更多元合作。總統說：『(原音)台灣和日本都位於地震頻繁的環太平洋地震帶，也同屬第一島鏈關鍵地位，面對威權主義擴張以及全球經貿局勢變化等挑戰，我期待台日繼續深化合作，也相信透過台日攜手合作，不僅能夠維護區域和平，更能共創繁榮發展。』

鈴木馨祐致詞時，首先對日前台北發生隨機襲擊事件中造成傷亡表示哀悼。此外，針對台灣近期針對日本食品回歸正常管理措施，及日本近日遭受許多來自中國的壓力，鈴木馨祐也對台灣人民以行動支持日本，表達感謝之意。

鈴木馨祐強調，台灣與日本都遭受到來自中國各種形式的壓力，台灣有事就是日本有事，絕對不容許讓台灣有事，也絕不容許發生以武力改變現狀的情況，日本會竭盡所能地協助和防範，並持續加深台日關係的發展。

而賴總統接見瀧波宏文致詞時指出，對於「TY會」各位國會議員對台灣長期的支持，尤其瀧波宏文是台灣女婿，不僅常在日本國會為台灣仗義執言，更大力促成「戶籍標示台灣案」的通過，他要表達最誠摯的感謝。

總統也指出，台灣和日本都面對全球經貿情勢變化、紅色供應鏈風險以及經濟安全等課題，期盼未來持續深化交流合作，帶動兩國的繁榮發展。

隨後瀧波宏文致詞時則提到，日本與台灣應加強合作，共同面對嚴峻的安全保障挑戰，他並談及日本首相高市早苗在國會「台灣有事」論的答詢，這是攸關日本存立危機的事態，延續前首相安倍晉三政策方向，他認為該表述正確且不應撤回。

瀧波宏並說，他個人曾任農林水產省副大臣、經濟產業大臣政務官等要職，了解台灣周邊包括能源、糧食與經濟安全等，確實與日本危急存亡的狀態密切相關，他期盼台日雙方在區域安全與價值合作上應持續深化，「TY會」此次訪台也將推動更緊密的台日合作。(編輯：楊翎)