總統盼官民合作 助企業轉型度過經貿重組挑戰

賴清德總統今天(5日)出席「中國生產力中心(CPC)70週年感恩論壇」開幕式時表示，台灣面對新時代的轉型挑戰，他期望CPC能與政府持續攜手合作，積極輔導產業度過淨零轉型、數位轉型以及全球經貿秩序重整的考驗，一起努力打造更繁榮的台灣。

中國生產力中心(CPC)5日舉辦70週年感恩論壇活動，賴清德總統、經濟部次長賴建信等人皆受邀出席。

總統在論壇開幕中致詞，他首先肯定CPC是台灣成立最早、規模最大的經營管理顧問機構，一直扮演產業升級的重要推手。

總統表示，2025年是台灣崛起的一年，不但出口金額持續創下新高，台股也連續6個月上漲，市值超過3兆美元，成為全球第八大股市。此外，台灣今年的經濟成長率預估將超過5%，不僅是亞洲四小龍第一名，也贏過日本、美國、歐盟與中國，這是台灣人民與各產業共同努力的成果。

總統也談及當前世界各國都面臨淨零轉型、數位轉型、地緣政治劇烈變動以及全球經貿秩序重整的挑戰，他表示，政府將持續以「創新經濟、均衡台灣、包容成長」為目標，並落實2050淨零轉型的國家發展方向，推動「AI新十大建設」，積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，確保台灣在下一個30年的國際競爭優勢。

總統也表示，為了確保在經貿秩序重整、經濟轉型升級的過程中不遺漏任何人，政府除了提出新台幣930億元的關稅影響支持方案，經濟部也啟動「產業競爭力輔導團」，目標在2年內輔導超過14萬家次企業，以完成智慧化及低碳化的轉型。

總統強調，面對新時代的轉型挑戰，除了政府全力打拚，他也希望企業與民間團體能與政府協力合作。總統說：『(原音)相信CPC能大展身手，我希望CPC與政府持續攜手合作，發揮集體智慧，積極輔導產業，特別是中小微型企業，協助他們度過淨轉型、數位轉型以及全球經貿秩序重整的考驗，讓我們一起努力打造更繁榮的台灣，大家說好不好？』

CPC董事長許勝雄則說，台灣企業在世界產業鏈擁有高度韌性，即使面對石油危機、金融危機、甚至近年來的中美貿易戰、俄烏戰爭與對等關稅等挑戰，CPC都與政府站在同一陣線，協助企業與社會強化經濟韌性。他表示，未來CPC會持續配合政府推動「以人為本」等政策理念，讓台灣邁向全球化與智慧化。(編輯：陳士廉)