總統盼朝野合作 修法以憲政秩序為基礎國家利益優先

（中央社記者賴于榛台北1日電）對於媒體關注如何因應立法院可能又推出爭議法案，總統賴清德今天說，藍白去年變本加厲，通過許多違憲、違法的法案，但修法應以國家利益為先，且以憲政秩序為基礎，期盼朝野今年起能夠合作，不再出現去年的違法違憲修法情形。

賴總統今天出席元旦總統府升旗典禮，隨後在總統府大禮堂發表主題為「韌性之島，希望之光」的2026新年談話，並接受媒體訪問，回應各界關切議題。

媒體提問，立法院過去一年通過不少被行政團隊認為有違憲、違法爭議的法案，若今年再有類似狀況，該如何應對。賴總統說，2024年民進黨贏得總統、副總統的選舉，所以政府由民進黨當家，國民黨、民眾黨則贏得國會多數，立法院由在野黨當家，本來預期政黨之間會既競爭又合作，但過去只有看到在野黨主導種種修法。

賴總統說，在野黨去年強行通過「立法院職權行使法」，後來很罕見被憲法法庭判決指侵犯總統的職權，以及行政院、監察院、司法院的權力，此事卻沒有讓國民黨跟民眾黨因此改善，反而變本加厲，陸續通過許多違憲、違法的法案。

賴總統表示，民主政治就是政黨政治，不同政黨沒有關係，但台灣只有一個國家，在野黨必須要以國家利益為先，並且在立法院推動的各項法案也應以憲政秩序為基礎。

他重申，台灣是五權憲法，如果任由任一憲政單位無限擴大權力，到最後傷害的是民眾，被放棄的是國家，希望2025年的相關情形已經過去，自2026年開始，朝野能夠合作，也盼在野黨能夠仔細思考，目前正在推動的這些法案，對國家、社會、民眾所帶來的衝擊跟影響。（編輯：蔡素蓉） 1150101