總統盼2035居家透析達18%

賴清德總統昨（五）日上午出席「第二三屆亞太腎臟醫學會議暨台灣腎臟醫學會一一四年度會員大會學術演講會」開幕式時指出，腎臟病已是全球重大公共衛生挑戰，臺灣正積極從預防、整合照護、藥物政策到居家透析藍圖全方位推動改革。最新發布的《台灣居家透析白皮書（二○二六―二○三五）》將讓醫療血液透析深入家庭與社區，並且邁向人本照護。

總統以英文致詞表示，今天我很榮幸與各位分享最新發布的《台灣居家透析白皮書（二○二六―二○三五）》，我要特別感謝TSN、衛福部和國際腹膜透析學會（ISPD）的專業貢獻。這份藍圖象徵著臺灣突破「只能在醫院治療」的框架，讓醫療深入家庭與社區，並且邁向人本照護、健康老化與永續醫療的目標。

未來我們將致力實踐《台灣居家透析白皮書》的願景，與ISPD及國際居家透析聯盟（IHDC）等國際醫療組織合作，讓更多患者能夠在家中安全地接受透析，提升生活品質，並在二○三五年實現居家透析盛行率達到十八%的目標。

我們始終相信，一個更健康的臺灣可以帶動一個更健康的亞太。期盼透過這次會議，讓臺灣在研究、臨床與政策層面與各國深化交流，進一步成為亞太地區推動腎臟健康的重要力量，一起為全球健康做出更多貢獻。再次感謝主辦單位，祝福會議圓滿成功，謝謝。

包括衛生福利部長石崇良、台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯、國際腎臟醫學會理事長Marcello Tonelli、國際腹膜透析學會理事長Rajnish Mehrotra、亞太腎臟醫學會候任理事長Hyeong Cheon Park等亦出席是項活動。