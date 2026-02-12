總統示警台海風險 學者：台灣一旦失守中國將主宰印太秩序

針對賴清德總統接受「法新社」專訪時示警，若台灣被中國併吞，下個受威脅的就是日本、菲律賓等國；學者分析指出，中國的戰略目標從來不僅止於台灣，而是以全球為視野，台灣具有「現代亞洲柏林」的象徵意義，更是攸關戰略縱深的「亞洲富爾達缺口」，台灣會強化自我防衛，但也期待與全球民主國家合作，因為一旦台灣失守，中國恐主宰印太秩序。

賴清德總統日前接受「法新社」專訪，深入闡述台灣在國際地緣政治中的關鍵角色，並示警若台灣被中國併吞，下個受威脅的將是日本、菲律賓以及印度太平洋地區的其他國家，造成的影響最後將波及美洲與歐洲。

對此，亞太和平研究基金會執行長董立文表示，賴總統對當前區域安全情勢的判斷，精準點出中國軍事擴張的結構性本質，若回顧中國近20年來的軍事行動軌跡，可以清楚看見其活動範圍已不再侷限於近岸防衛，而是持續向外擴張，逐步形成具全球投射能力的軍事存在。

董立文分析指出，中國解放軍的部署重點，已從第一島鏈內部延伸至第一與第二島鏈之間的廣闊太平洋海域，並進一步擴及印度洋與北極航道，顯示中國軍事行動已趨近「常態化外推」，而非單一地區的偶發性展示。他認為中國的戰略目標從來不僅止於台灣，而是以全球為視野，中國領導人習近平已多次宣示要打造「世界一流軍隊」，這不只是政治口號，而是一項正在被快速兌現的國家戰略。

董立文並援引史丹佛與牛津大學歷史學者尼爾·佛格森的觀點指出，當前的台灣，在國際政治結構中的位置，可類比為1914年的比利時、1939年的波蘭，或1956年的蘇伊士運河，一旦台灣失守，不僅將改變兩岸現狀，更可能向整個亞洲釋放出「中國主宰印太秩序」的強烈訊號，對區域安全造成連鎖衝擊。

在此脈絡下，董立文認為，台灣就在中國的門口抵擋中國向世界侵略的野心，是嚇阻中國的擴張主義的最前線，不僅具有「現代亞洲柏林」的象徵意義，更是攸關戰略縱深的「亞洲富爾達缺口(Fulda Gap)」，賴總統藉由專訪向國際說明，台灣已經下定決心捍衛自己的主權與民主，會盡最大的努力來加強國防，更希望能跟全球民主自由國家合作，共同嚇阻中國的擴張。董立文說：『(原音)現代亞洲柏林、現代亞洲的富爾達，歐洲人一聽就懂，台灣自己會強化自己的國防，也會有自己的意志捍衛自己的主權跟民主，但台灣也需要國際民主國家朋友的幫忙。不要等到下一個烏克蘭又出現了，那時候全世界會付出更慘痛的代價。』

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也認為，賴總統此次的專訪點出三大重點。第一，「台灣有事，全世界都有事」，如果中國對台灣動手，中國就有能力可以長驅直入太平洋，對於第一島鏈防線、美國印太戰略與太平洋的安全會造成很大影響。反過來說，台灣和平與兩岸和平現狀，不只對台灣人重要，對全世界各個國家來說也都很重要。

第二，訴諸社會民意。葉耀元指出，賴總統一方面強調台美間繼續維持緊密合作，另一方面則表達對台灣社會的信心，相信台灣內部會有共識同意國防特別條例。

第三，展現防衛決心。葉耀元說，賴總統在專訪不斷強調，台灣必須增強對抗中國的實力，不管是從傳統軍事上的「硬實力」對抗，同時間在資訊戰、應對中國的反滲透行動上，也都必須努力去做，這是向全世界傳遞「台灣人願意保護自己，希望台灣要對自己有信心，世界也要對台灣有信心」的訊息。

此外，葉耀元也分析指出，「法新社」為世界第三大通訊社，全球擁有破億讀者，賴總統透過外媒專訪「說好台灣的故事」，不只讓全世界的人民更了解台灣處境，以及為什麼世界需要台灣，更讓世界知道台灣的論述是什麼、台灣想走的方向是什麼。(編輯：宋皖媛)