總統稱中華民國入憲 有助團結台灣 鄭促賴廢除台獨黨綱
記者劉晴文∕南投報導
針對總統賴清德在「自由中國的遺產與當代民主的試煉」論壇中，指「中華民國」寫進憲法有助團結台灣社會。國民黨主席鄭麗文七日表示，身為國家元首，對於重大的國家定位應該要穩定清楚；如果沒有宣布台獨的必要，那她建議賴總統、賴主席乾脆下架、直接廢除台獨黨綱，支持並相信中華民國憲法的核心價值。
鄭麗文表示，身為國家元首對於重大的國家定位應該要穩定清楚，而不是一直策略性的不斷的變化，造成大家困擾；既然賴清德說沒台獨問題、沒有宣布台獨的必要，那她誠摯希望賴總統、賴主席乾脆直接廢除台獨黨綱，跨出團結中華民國最關鍵的一步，相信朝野政黨，起碼包括國民黨在內一定願意為中華民國的未來團結一致。
鄭麗文表示，賴清德的談話也再次證明，中華民國是唯一可以保護台灣最重要的一把傘，那就應該要認同中華民國、捍衛中華民國。「中華民國」不是像賴清德說的只有四個字、只是個名稱而已，其所代表的是亞洲第一個民主共和國，民有、民治、民享的核心價值。中華民國的價值是一個尊重地方自治的民主憲法，但賴清德到今天都還對地方政府的《財劃法》財源死抓著不肯放，她要問「賴總統真的相信中華民國？」、「真的認同中華民國憲法的核心價值嗎？」
鄭麗文希望賴清德能誠懇回答這個問題，不要拿「中華民國」四個字來玩廉價的政治遊戲；希望團結在中華民國的憲法之下不再搞對立、不再搞撕裂，支持、相信中華民國憲法的核心價值。
白：賴操作意識形態 凸顯執政無能
記者康子仁∕台北報導
針對總統賴清德「中華民國有助團結台灣社會」的說法，民眾黨七日回應表示，賴清德屢次操弄主權和兩岸議題牟取政治利益，與其浪費時間加劇國內社會對立、兩岸對峙氛圍，不如約束行政團隊化解朝野分歧，「一再操作意識形態族群認同，只是凸顯賴總統執政無能的本質」。
